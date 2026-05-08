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Larry Tanenbaum

ASSE : 500 ME sur la table, Kilmer Sports va choquer

ASSE08 mai , 14:30
parEric Bethsy
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Deux ans après la vente de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo ne regrette pas sa décision. L’ancien président des Verts se réjouit d’avoir choisi Kilmer Sports Ventures et son patron Larry Tanenbaum.
L’AS Saint-Etienne cale au pire moment. Avant la dernière journée de championnat, les Verts restent sur trois défaites consécutives qui ont diminué leurs chances de retrouver la Ligue 1 sans passer par les play-offs. La perspective d’un échec n’est pas à exclure et suscite de nouvelles interrogations sur le projet. Depuis sa prise de pouvoir en juin 2024, on ne peut pas dire que Kilmer Sports Ventures ait connu de grandes réussites. Sa prudence sur le marché des transferts, avec un recrutement basé sur la jeunesse, a notamment alerté.
Il n’y a pourtant rien d’alarmant aux yeux de Bernard Caïazzo, l’ancien actionnaire de l’AS Saint-Etienne qui ne regrette pas d’avoir vendu au groupe canadien de Larry Tanenbaum. « Tout de suite, j'ai vu à qui j’avais affaire, a raconté l’homme d’affaires français au Progrès. C’est une bonne personne, c’est quelqu’un qui aime les gens. Le déclic s’est fait quand on s’est rencontré au Canada. J’ai vu le regard de ses employés qui le regardaient avec affection. J’ai vu également son calme. Il aime vraiment le sport. Même Ivan Gazidis (président de l’ASSE) est quelqu’un de très humain. »
Kilmer a les moyens financiers de se tromper
- Bernard Caïazzo
Sûr de son choix, Bernard Caïazzo n’est pas inquiet pour l’avenir des Stéphanois. « Le sujet, c’est d’avoir un actionnaire au club qui a les capacités financières pour y arriver, a-t-il souligné. Larry est le seul qui peut mettre 500 millions sur plusieurs années. Il y a une espérance, mais on apprend plus dans la difficulté que dans la victoire. Et Kilmer a les moyens financiers de se tromper. Je sais qu’au bout du chemin, il y aura la lumière. J’ai une grande confiance en l’avenir. » En cas d'échec en fin de saison, les supporters risquent de ne pas partager son optimisme.
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😂😂😂😂 25M 😂😂😂 Dont 5 au sporting 😂😂😂😂 Allez faire un tour sur la place St Pierre Sur un malentendu....😂😂😂

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25 millions ou 40 il n’est pas à vendre et lui aussi Ne veut pas partir pour l’instant il faudrait vraiment que lol le pousse dehors ou un gros bouleversement style gros salaire exagéré et cadre de vie exceptionnelle ou encore un gro Bordel dans vestiaire pour qu’il veulent partir

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Bah ca fait des annees qu'on se demerde sans le qatar,les sponsoring,merchandising (il y a des boutiques psg partout dans le monde) les participations aux differentes coupes ,la billeterie sans compter la baisse de salaires!Ok au debut on a mis des cheat code mais ca fait un bon moment que c'est fini cette epoque!

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Après pour lyon c est un club féminin donc la ligue 1 ou c1 c est anecdotique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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