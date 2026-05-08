ASSE : 500 ME sur la table, Kilmer Sports va choquer

Deux ans après la vente de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo ne regrette pas sa décision. L’ancien président des Verts se réjouit d’avoir choisi Kilmer Sports Ventures et son patron Larry Tanenbaum.

L’AS Saint-Etienne cale au pire moment. Avant la dernière journée de championnat, les Verts restent sur trois défaites consécutives qui ont diminué leurs chances de retrouver la Ligue 1 sans passer par les play-offs. La perspective d’un échec n’est pas à exclure et suscite de nouvelles interrogations sur le projet. Depuis sa prise de pouvoir en juin 2024, on ne peut pas dire que Kilmer Sports Ventures ait connu de grandes réussites. Sa prudence sur le marché des transferts, avec un recrutement basé sur la jeunesse, a notamment alerté.

Il n’y a pourtant rien d’alarmant aux yeux de Bernard Caïazzo, l’ancien actionnaire de l’AS Saint-Etienne qui ne regrette pas d’avoir vendu au groupe canadien de Larry Tanenbaum. « Tout de suite, j'ai vu à qui j’avais affaire, a raconté l’homme d’affaires français au Progrès. C’est une bonne personne, c’est quelqu’un qui aime les gens. Le déclic s’est fait quand on s’est rencontré au Canada. J’ai vu le regard de ses employés qui le regardaient avec affection. J’ai vu également son calme. Il aime vraiment le sport. Même Ivan Gazidis (président de l’ASSE) est quelqu’un de très humain. »

Kilmer a les moyens financiers de se tromper - Bernard Caïazzo

Sûr de son choix, Bernard Caïazzo n’est pas inquiet pour l’avenir des Stéphanois. « Le sujet, c’est d’avoir un actionnaire au club qui a les capacités financières pour y arriver, a-t-il souligné. Larry est le seul qui peut mettre 500 millions sur plusieurs années. Il y a une espérance, mais on apprend plus dans la difficulté que dans la victoire. Et Kilmer a les moyens financiers de se tromper. Je sais qu’au bout du chemin, il y aura la lumière. J’ai une grande confiance en l’avenir. » En cas d'échec en fin de saison, les supporters risquent de ne pas partager son optimisme.