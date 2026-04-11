habib beye frustre sa pepite c est tendu a rennes djaoui cisse 398435

Un tarif spécial Premier League, Rennes se fait plaisir

Rennes11 avr. , 19:30
parEric Bethsy
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Moins en vue par rapport à la saison dernière, Djaoui Cissé garde une belle cote sur le marché des transferts. Le milieu du Stade Rennais plaît surtout en Angleterre où les clubs ont les moyens de miser gros. Sans retenir son jeune talent, le club breton va tenter d’en profiter pour boucler une grosse vente.
Considéré comme l’un des meilleurs centres de formation en France et à l’échelle européenne, le vivier du Stade Rennais rapporte gros. Cette saison par exemple, l’académie des Rouge et Noir est à l’origine des ventes du défenseur central Jérémy Jacquet et de l’attaquant Kader Meïté, respectivement transférés pour 72 millions d’euros et 33 millions d’euros bonus compris. Et la récolte n’est peut-être pas terminée.

Les Anglais adorent Djaoui Cissé

Durant le mercato estival, un départ de Djaoui Cissé (22 ans) n’est pas à exclure. Le milieu révélé la saison dernière possède une belle cote en Angleterre où plusieurs écuries se tiennent à l’affût. Selon le journaliste Ekrem Konur, le Rennais fait l’objet d’une course intense et pour le moment dominée par Leeds United et Aston Villa. Viennent ensuite Arsenal ainsi que Newcastle, sans compter d’autres équipes européennes qui suivent sa situation et dont l’identité n’a pas encore filtré. Voilà qui annonce une sacrée bataille pour la signature de Djaoui Cissé.
Ce sera l’occasion pour le Stade Rennais de négocier une grosse vente de plus. D’après notre confrère, le pensionnaire du Roazhon Park valorise l’international Espoirs français à plus de 30 millions d’euros. C’est tout simplement le double par rapport à l’estimation du site Transfermarkt. Il faut dire que les dirigeants bretons auraient tort de ne pas se montrer gourmands. La concurrence sur ce dossier va permettre de faire monter les enchères, d’autant que les écuries de Premier League sont connues pour leur puissance financière. Rennes peut réussir un gros coup alors que son jeune talent a du mal à confirmer cette saison.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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