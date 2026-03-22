Stade Rennais : Le rêve secret de la Ligue des Champions

Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️
Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️🔥
Bon, il yen a qui seront content, le retour du 4/3/3. Allez, je signe un match nul minium face à une équipe qui est en forme en ce moment.
Pour city ca parle pas de retrogration amnitractif, on parle plutôt un retrait de point de 60 point, ca deviendrai une retrogration sportivement, donc les Émirats ne peuvent rien faire si c'est sportivement
C'est logique de siffler des merdeux pareils
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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📣 𝗖𝗲́𝗹𝗲́𝗯𝗿𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝟭𝟮𝟱 𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘁 ⵑ Le SRFC recoit cet après-midi à 17h15 au Roazhon Park le FC Metz, lanterne rouge du championnat ! Les festivités débutent dès 13h avec le cortège vers le stade, départ Mail François Mitterrand. 🔥