ICONSPORT_362043_0048

Stade Rennais : Le rêve secret de la Ligue des Champions

Rennes22 mars , 14:30
parNathan Hanini
0
Ce dimanche à partir de 17h15, le Stade Rennais reçoit la lanterne rouge de Ligue 1 le FC Metz. Les Bretons veulent se relancer après la défaite face à Lille (2-1) la semaine passée. L’objectif n’a cependant pas changé pour la fin de saison, une qualification européenne et pourquoi pas par la grande porte.
Célébrer les 125 ans comme il se doit ! Le leitmotiv est clair du côté de la Bretagne ce dimanche après-midi. Le Stade Rennais veut fêter son anniversaire comme il se doit avec une victoire face à la lanterne rouge de Ligue 1. La formation de Franck Haise ne doit surtout plus laisser de points en route dans la course à l’Europe. Avec 43 unités après 26 journées, les Rouge et Noir comptent six longueurs de retard sur l’Olympique de Marseille troisième et quatre sur l’OL. Néanmoins, malgré ce débours, Arnaud Nordin croit toujours en une qualification en coupe d’Europe. L’ancien montpelliérain est arrivé cet hiver pour renforcer le secteur offensif rennais.

Nordin veut jouer la Ligue des champions

Dans un entretien accordé au média Get Football, l’ailier français ne veut pas s’enflammer, mais il reste ambitieux. « Je pense que ce serait une bonne chose pour le club d’être en Europe. Tout le monde veut jouer en Ligue des champions, disputer ce genre de compétitions. Mais pour l’instant, notre objectif est de nous qualifier en Coupe d’Europe. Nous verrons exactement où nous nous classerons à la fin de la saison, » explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre sur la fin de saison rennaise. « On travaille dur tous les jours pour y arriver. Huit matchs, huit finales, comme tout le monde le dit, c’est le sprint final. On fera le point après le match contre l’Olympique de Marseille ! » Dans ce sprint final, le Stade Rennais doit encore affronter l’OL et l’OM. Deux confrontations directes qui vaudront cher afin de départager les différents candidats à la Ligue des champions.
A. Nordin

A. Nordin

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs13
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361725_0209
OL

Vote sans appel à Lyon, la sanction tombe

ICONSPORT_362618_0003
Ligue 1

Lyon - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_362529_0109
PSG

PSG : Walid Acherchour va trop loin avec Nuno Mendes

Fil Info

22 mars , 14:00
Vote sans appel à Lyon, la sanction tombe
22 mars , 13:59
Lyon - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
22 mars , 13:40
PSG : Walid Acherchour va trop loin avec Nuno Mendes
22 mars , 13:20
Bordeaux : La montée menacée, Irles accepte d'être fracassé
22 mars , 13:00
OL : Monaco c’est pas Vigo, ça fait un carton
22 mars , 12:40
OM : McCourt fait le ménage, Benatia et Juster out !
22 mars , 12:20
PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, c'est plié
22 mars , 12:00
L’OL double Valence, il signe à Lyon jusqu’en 2030

Derniers commentaires

PSG : Walid Acherchour va trop loin avec Nuno Mendes

Très clairement il est le meilleur à son poste et peut concurrencer pas mal d'ailiers et de milieux. Il mérite le top 5 B.O ❤️

PSG : Kvaratskhelia à Arsenal, c'est plié

Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️‍🔥

Lyon - Monaco : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Bon, il yen a qui seront content, le retour du 4/3/3. Allez, je signe un match nul minium face à une équipe qui est en forme en ce moment.

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Pour city ca parle pas de retrogration amnitractif, on parle plutôt un retrait de point de 60 point, ca deviendrai une retrogration sportivement, donc les Émirats ne peuvent rien faire si c'est sportivement

Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

C'est logique de siffler des merdeux pareils

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading