Stade Rennais : Le rêve secret de la Ligue des Champions

Ce dimanche à partir de 17h15, le Stade Rennais reçoit la lanterne rouge de Ligue 1 le FC Metz. Les Bretons veulent se relancer après la défaite face à Lille (2-1) la semaine passée. L’objectif n’a cependant pas changé pour la fin de saison, une qualification européenne et pourquoi pas par la grande porte.

Célébrer les 125 ans comme il se doit ! Le leitmotiv est clair du côté de la Bretagne ce dimanche après-midi. Le Stade Rennais veut fêter son anniversaire comme il se doit avec une victoire face à la lanterne rouge de Ligue 1. La formation de Franck Haise ne doit surtout plus laisser de points en route dans la course à l’Europe. Avec 43 unités après 26 journées, les Rouge et Noir comptent six longueurs de retard sur l’Olympique de Marseille troisième et quatre sur l’OL. Néanmoins, malgré ce débours, Arnaud Nordin croit toujours en une qualification en coupe d’Europe. L’ancien montpelliérain est arrivé cet hiver pour renforcer le secteur offensif rennais.

Nordin veut jouer la Ligue des champions

Je pense que ce serait une bonne chose pour le club d’être en Europe. Tout le monde veut jouer en Ligue des champions, disputer ce genre de compétitions. Mais pour l’instant, notre objectif est de nous qualifier en Coupe d’Europe. Nous verrons exactement où nous nous classerons à la fin de la saison, » explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre sur la fin de saison rennaise. « On travaille dur tous les jours pour y arriver. Huit matchs, huit finales, comme tout le monde le dit, c’est le sprint final. On fera le point après le match contre l’Olympique de Marseille ! » Dans ce sprint final, le Stade Rennais doit encore affronter l’OL et l’OM. Deux confrontations directes qui vaudront cher afin de départager les différents candidats à la Ligue des champions. Dans un entretien accordé au média Get Football , l’ailier français ne veut pas s’enflammer, mais il reste ambitieux. «» explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre sur la fin de saison rennaise. «» Dans ce sprint final, le Stade Rennais doit encore affronter l’OL et l’OM. Deux confrontations directes qui vaudront cher afin de départager les différents candidats à la Ligue des champions.