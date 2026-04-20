Rennes : Lepaul est prêt à laisser Greenwood gagner

A nouveau efficace lors du succès à Strasbourg (0-3) dimanche, Estéban Lepaul domine encore un peu plus le classement des buteurs de Ligue 1. Ce n’est pourtant pas la priorité de l’attaquant du Stade Rennais, davantage focalisé sur l’objectif de son équipe.

Le sprint final pour les places européennes s’annonce passionnant. Malheureusement pour l’Olympique de Marseille, sa défaite à Lorient (2-0) samedi a relancé certains concurrents. On pense notamment à l’Olympique Lyonnais, qui profite également de sa victoire face au Paris Saint-Germain (1-2), mais aussi à Rennes qui avance sur une excellente dynamique. A Strasbourg dimanche, les Rouge et Noir ont enregistré leur troisième succès consécutif.

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Les voilà replacés à la cinquième place, à un petit point du podium de Ligue 1. Mais pour le moment, les coéquipiers d’Estéban Lepaul préfèrent éviter de s’enflammer. « Ça va être étape par étape, a tempéré l’attaquant de Rennes. Je n’ai pas envie de tirer des plans sur la comète mais plutôt rester serein et aborder le derby qui est quelque chose d’important pour le peuple rennais. » La réception d’un FC Nantes au bord de la relégation peut permettre de poursuivre la bonne série. Et sur le plan individuel, Estéban Lepaul pourrait en profiter pour accentuer son avance au classement des buteurs de Ligue 1.

Avec une réalisation ajoutée à Strasbourg, l’ancien Angevin compte 17 unités, soit deux de plus que le Marseillais Mason Greenwood. « C’est un aboutissement mais il reste quatre matchs donc il faudra rester en haut de ce classement, a réagi l’avant-centre. En tout cas, ce que je fais sera toujours pour l’équipe avant le plan personnel, j’ai envie de l’aider à aller le plus haut possible. Si je peux le faire en marquant des buts, tant mieux ; si c’est sans marquer et en faisant beaucoup d’efforts, ça me va aussi. » Difficile d'imaginer qu'un attaquant de son niveau accepte de rester muet durant les quatre dernières journées.