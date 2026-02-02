Rennes : Yassir Zabiri signe jusqu'en juin 2029

Si l'option d'achat n'est pas obligatoire, s'il ne donne pas satisfaction d'ici à juin, il n'aura coûté qu' 1,5 million.
oh putain la photo quoi !!! On croit voir un chameau et entendre le blatèrement de Dujardin...
Ouais après si t'écoute Transfermakt le pack Moreira/Kluivert/Tolisso il part pour 20M€ 🤣🤣🤣
Quelques mots qui font à peine sourire quand on parle entre nous de tout et de rien pour s’amuser. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche.
Oui, mais lui, il ne sautera pas. On marche sur la tête.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
« 𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙇'𝘼𝙏𝙇𝘼𝙎 » 🗣️ Nouvel atout pour bâtir 🫡 #Zabiri2029