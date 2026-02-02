Rennes : Yassir Zabiri signe jusqu'en juin 2029

Le Stade Rennais compte un nouveau joueur dans son effectif en la personne de Yassir Zabiri. Le jeune buteur de Famalicao s'est engagé pour quelque 10 millions d'euros avec le club breton. Le Marocain a signé au SRFC jusqu'en juin 2029.

Yassir Zabiri a déclaré sur le site officiel de Rennes : « Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais qui est un grand club. J’ai été séduit par son projet. Je sais que j’ai choisi le bon endroit pour progresser, le Stade Rennais a la réputation de bien accompagner les jeunes. J’ai pu en parler avec Nayef et évidemment Abdelhamid, un ami qui m’a dit beaucoup de bonnes choses sur le club. Cela m’a encore plus motivé de rejoindre Rennes. »