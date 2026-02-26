PSG : Trois géants arrivent avec 160 ME à Paris

Le PSG ne compte pas se séparer de ses titulaires l'été prochain. Mais les attaques pourraient être copieuses, notamment pour Joao Neves.

Neuf mois plus tard, le succès du PSG en Ligue des Champions force toujours l’admiration. Les joueurs les plus prometteurs du club de la capitale sont courtisés, à commencer par Vitinha. Mais il y a un autre Portugais du club francilien qui fait saliver trois ténors européens, révèle Sports Boom. Le média anglais assure que Liverpool, Manchester City et le Real Madrid rêve de faire signer Joao Neves l’été prochain.

City et Liverpool prêts à mettre le paquet

La mission sera bien évidemment très compliquée, tant le PSG n’a aucune intention de se séparer d’un joueur aussi bon, précieux, et impeccable dans le comportement. Luis Enrique l’adore, et voit en lui le futur taulier du club parisien. Ce n’est pas pour rien que le PSG l’a prolongé jusqu’en 2029, avec un salaire revu à la hausse.

L’ancien du Benfica Lisbonne se sent bien à Paris, mais ses qualités vont provoquer des folies cet été. S’il est évalué à 110 millions d’euros sur les sites spécialisés, c’est la somme de 160 millions d’euros qui sera nécessaire pour faire réfléchir le PSG. Et encore, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas besoin d’argent et n’est pas du genre à vendre un élément important contre son gré.

Pour Sports Boom, même avec un gros forcing, une offre à 160 millions d’euros risque de ne pas suffire car le joueur se sent bien à Paris. Mais Liverpool et Manchester City ont prouvé ces dernières années qu’ils étaient capables de tout sur le marché des transferts. Et si la fin de saison parisienne devait être plus compliquée, les géants européens pourraient tenter leur chance avec un nouveau projet, et clairement un nouveau statut si Joao Neves arrivait dans l’une de ces formations au coeur d’un transfert à 160 millions d’euros.