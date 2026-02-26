ICONSPORT_360351_0206

PSG : Trois géants arrivent avec 160 ME à Paris

PSG26 févr. , 21:00
parGuillaume Conte
Le PSG ne compte pas se séparer de ses titulaires l'été prochain. Mais les attaques pourraient être copieuses, notamment pour Joao Neves.
Neuf mois plus tard, le succès du PSG en Ligue des Champions force toujours l’admiration. Les joueurs les plus prometteurs du club de la capitale sont courtisés, à commencer par Vitinha. Mais il y a un autre Portugais du club francilien qui fait saliver trois ténors européens, révèle Sports Boom. Le média anglais assure que Liverpool, Manchester City et le Real Madrid rêve de faire signer Joao Neves l’été prochain.

City et Liverpool prêts à mettre le paquet

La mission sera bien évidemment très compliquée, tant le PSG n’a aucune intention de se séparer d’un joueur aussi bon, précieux, et impeccable dans le comportement. Luis Enrique l’adore, et voit en lui le futur taulier du club parisien. Ce n’est pas pour rien que le PSG l’a prolongé jusqu’en 2029, avec un salaire revu à la hausse.
L’ancien du Benfica Lisbonne se sent bien à Paris, mais ses qualités vont provoquer des folies cet été. S’il est évalué à 110 millions d’euros sur les sites spécialisés, c’est la somme de 160 millions d’euros qui sera nécessaire pour faire réfléchir le PSG. Et encore, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas besoin d’argent et n’est pas du genre à vendre un élément important contre son gré.
Pour Sports Boom, même avec un gros forcing, une offre à 160 millions d’euros risque de ne pas suffire car le joueur se sent bien à Paris. Mais Liverpool et Manchester City ont prouvé ces dernières années qu’ils étaient capables de tout sur le marché des transferts. Et si la fin de saison parisienne devait être plus compliquée, les géants européens pourraient tenter leur chance avec un nouveau projet, et clairement un nouveau statut si Joao Neves arrivait dans l’une de ces formations au coeur d’un transfert à 160 millions d’euros.
J. Gonçalves Neves

J. Gonçalves Neves

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts5
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

On ne l'entend pas critiquer Man City et les Émiratis, ou Newcastle et les Saoudiens. Et avec la DNCG, le Barça serait en National 3.

EdF : C’est mort avec Deschamps, il attend Zidane

hate de voir Zidane aux manettes. tout le monde pense que lui aussi c est un genie. mais gagner la LDC avec la meilleure equipe du monde ne fait pas de toi un genie. la meme avec Guardiola. donnez leur Lorient. , Joueur de genie. effectivement. mais on reparlera de son palmares dans 10 ans

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

ouais enfin ça a ete réfléchis avant. avec les recettes LDC droits TV etc, donc tu penses que ton guignol de Textor ressemble a MC Court. mdr. t as rien compris mon pauvre

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

Vu votre gestion plus pour longtemps

L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL

Rien à perdre??? L’OL n’a rencontre ni l’OM ni Lens ni le PSG..... rien à perdre??? Potentiellement 3 matchs....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

