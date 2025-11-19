Rennes : Habib Beye apprend une très mauvaise nouvelle

Le Stade Rennais reçoit l’AS Monaco ce samedi pour la reprise de la Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye veulent poursuivre leur bonne série après deux victoires consécutives avant la trêve. Cependant, le technicien des Bretons sera privé de Séko Fofana. L’Ivoirien a écourté son séjour en sélection.

Retour du côté de la Piverdière de manière anticipée pour Séko Fofana . Ouest France annonce que le joueur du Stade Rennais est revenu lundi en Bretagne après avoir ressenti une gêne musculaire pendant la trêve internationale avec la Côte d’Ivoire. Le milieu de terrain de 30 ans n’a pas pris part à la défaite de son équipe face à l’Arabie Saoudite le 14 novembre dernier. Ce mardi, les Eléphants se sont imposés 2-0 face à Oman, le joueur du Stade Rennais était quant à lui déjà en Bretagne. Moins utilisé en Ligue 1 ces dernières semaines par son entraîneur, Seko Fofana se dirige vers un forfait face à Monaco ce samedi.

Seko Fofana vers un forfait ce week-end

« Sa présence pour la 13e journée de Ligue 1, ce samedi face à l’AS Monaco (19 h), pourrait être compromise », écrit Ouest France. Après une préparation physique complète cet été, le joueur a été épargné par les blessures sur le début de la saison. Écarté par Habib Beye lors du match nul à Toulouse, Séko Fofana a désormais perdu sa place dans le onze du technicien de l’équipe bretonne. Sur le banc face à Strasbourg, il a vu Rennes réaliser le match le plus abouti de sa saison. Désormais, l’ancien lensois va devoir soigner ce pépin physique et espérer retrouver du temps de jeu pour intégrer le groupe de la Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. La compétition débute le 21 décembre prochain et les Éléphants se situent dans le groupe de la mort aux côtés du Mozambique, du Cameroun et du Gabon.