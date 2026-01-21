ICONSPORT_273249_0002

Rennes : Accord trouvé pour Sebastian Szymanski

Rennes21 janv. , 11:30
parCorentin Facy
0
Après plusieurs semaines de négociations, Rennes et Fenerbahçe ont trouvé un accord définitif pour le transfert de l’international polonais Sebastian Szymanski.
Les dirigeants du Stade Rennais tiennent enfin leur nouveau milieu offensif. A la recherche d’un joueur créatif dans ce secteur de jeu, Habib Beye est sur le point d’accueillir Sebastian Szymanski. L’international polonais, en manque de temps de jeu cette saison à Fenerbahçe et un temps ciblé par l’OL, fait l’objet de négociations entre Rennes et le club turc depuis plusieurs jours.
Ces discussions, très positives depuis un moment, ont abouti ce mercredi à un accord définitif, annonce Fabrice Hawkins de RMC. Le journaliste révèle sur son compte X que les deux clubs se sont entendus pour un transfert qui va s’élever à 10,5 millions d’euros. Le milieu de terrain polonais de 26 ans va s’engager en Bretagne jusqu’en 2029. L’officialisation est attendue dans les prochaines heures mais le délai parait court pour que Sebastian Szymanski soit qualifié dans les temps pour la réception de Lorient samedi à 17 heures.

0
