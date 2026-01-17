ICONSPORT_278391_0225

40 millions d'euros, Rennes reçoit une offre en or

17 janv.
Corentin Facy
0
Auteur de 3 buts en Ligue 1 cette saison, Kader Meïté est courtisé lors de ce mois de janvier. L’attaquant du Stade Rennais est la cible d’Al-Hilal, qui a envoyé une première offre XXL au club breton.
Même s’il n’a que 27 matchs de Ligue 1 dans les jambes depuis le début de sa carrière, Kader Meïté est un attaquant déjà très courtisé. Du haut de ses 18 ans, le natif de Créteil n’est d’ailleurs pas certain de rester en Bretagne lors de ce mois de janvier. Le Stade Rennais n’était initialement pas vendeur pour Kader Meïté mais selon les informations de FootMercato, une offre est susceptible de changer la donne. Très apprécié par le club d’Al-Hilal, Kader Meïté fait l’objet d’une offre colossale estimée à 40 millions d’euros.
Le club saoudien est bouillant à l’idée de faire venir l’actuel numéro 39 de Rennes, lequel n’est d’ailleurs pas insensible à cette proposition colossale. « L'attaquant rennais hésite à accepter l'offre saoudienne et est en pleine réflexion sur son avenir » écrit notre confrère Santi Aouna. Du côté de la direction rennaise, on est également interloqué par cette proposition colossale. A l’image de l’OM avec Robinio Vaz, il est difficile pour un club de Ligue 1 dans le contexte que l’on connaît de refuser une offre si énorme pour un joueur à l’expérience encore limitée et pour qui les garanties de réussite sportive n’existent pas.

Rennes reçoit 40 ME pour Kader Meïté

Estimé à seulement 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Kader Meïté est sous contrat avec le pensionnaire du Roazhon Park jusqu’en juin 2028. Rennes est donc en position de force pour négocier un transfert plus élevé ou tout simplement pour refuser les offres saoudiennes. Malgré la concurrence de Breel Embolo et d’Esteban Lepaul, l’attaquant de 18 ans a été utilisé 15 fois par Habib Beye cette saison pour un total de 3 buts et 2 passes décisives. Suffisant pour inciter le club saoudien d’Al-Hilal à poser 40 millions d’euros sur la table.
0
Derniers commentaires

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Source ? Fonseca disait hier que le retour de Nuamah prendrait un peu plus de temps, car il a le même problème que Mangala, avec des morceaux de cartilages qu'il faudra probablement lui enlever. Il n'a jamais dit que cela prendra 6 ou 7 mois. Quant à Molebe, on parle plutôt d'un prêt à Montpellier...

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

Rothen et dugarry sont d'anciens joueurs internationaux dont l'un est champion du monde. Est ce que ce Monsieur de surcroît italien ,a déjà gagné un championnat,une coupe d'Italie une LDC ou une coupe du monde ? Non . Quand on est incompétent,on voit les autres incompétents . Et de ZERBI ,en dehors de ses crises de nerfs sur les arbitres ,sa crise de jalousie sur le PSG , qu'a t il apporté au football français rien sauf sa mauvaise foi de joueur italien tricheur et menteur .

Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez

Pérez est en grosse panne d'idée il est useless

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Je ne vois pas le rapport…

Nantes : La vérité éclate sur cette piste très sexy du mercato

Encore un titre à la con spécialité de foot01 pour attirer les nigauds que nous sommes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

