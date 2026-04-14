Cagoules, armes et menaces de mort, Reims raconte une folle histoire

Le Stade de Reims, qui rêve de remonter en Ligue 1, n'a pas fait mieux qu'un nul à Laval vendredi dernier. Selon le club champenois, au retour, l'accueil de certains Ultras a été scandaleux.

On ne l'apprend que ce mardi, mais les joueurs et le staff du Stade de Reims ont eu une très mauvaise surprise de retour au club dans la nuit de vendredi à samedi après le 2-2 à Laval. La suite, c'est le club champenois qui la raconte dans un communiqué mis en ligne. Un récit totalement sidérant et qui doit forcément inquiéter les joueurs rémois. Mais le club dirigé par Jean-Pierre Caillot n'en restera pas là.

« Des individus se revendiquant Ultrem, pour certains cagoulés et munis d’armes par destination, se sont introduits dans le Centre de Vie Raymond Kopa pour y attendre les joueurs. L’arrivée des forces de l’ordre a été nécessaire pour éviter que la situation ne soit hors de contrôle. La passion qui anime le monde du football est magnifique, nous entendons les frustrations et les déceptions, mais elles ne peuvent en aucun cas justifier les intimidations, propos racistes et menaces de mort, d’autant plus lorsqu’ils surviennent dans un lieu de vie où résident nos jeunes joueurs. Il est de notre responsabilité de dénoncer ces agissements, indique le Stade de Reims, qui va donc porter l'affaire en justice afin que cela ne se reproduise pas. Le Club va engager des procédures judiciaires pour que de tels événements ne puissent se reproduire. Nous refusons de les minimiser et de courir le risque qu’un drame arrive. Nous voulons protéger nos salariés, nos joueurs, notre Maison de Football. Force est de constater que l’appel au calme lancé en décembre 2025, à la suite des graves blessures sur un policier, n’a pas été entendu. Le Club continuera d’être intransigeant face à toute forme de violence et réitère son appel au calme »