Paris FC : Kevin Trapp met un énorme coup de pression

Paris FC02 nov. , 14:00
parMehdi Lunay
Le Paris FC est allé décrocher un beau succès à Monaco 1-0. Une performance expliquée en partie par la solidité de Kevin Trapp dans les buts. Remplaçant d'Obed Nkambadio, l'Allemand a les arguments pour changer la hiérarchie.
Le Paris FC s'est offert un bel exploit en Principauté samedi soir. Les Parisiens ont fait tomber l'AS Monaco 1-0 sur un but de Moses Simon. Rien ne laissait présager pareille surprise. Depuis la nomination de Sébastien Pocognoli sur leur banc, les Monégasques avaient retrouvé des couleurs et se classaient 2es de Ligue 1. Revenu miraculeusement face à Lyon, le PFC restait très fragile défensivement. 16e défense du championnat avec 20 buts encaissés, Paris a pourtant tenu le choc à Monaco et a gardé sa cage inviolée pour la seconde fois cette saison.

Un putsch de Trapp à Paris ?

Kevin Trapp n'est sans doute pas étranger à cette performance. Titularisé pour la deuxième fois seulement après PFC-Metz en août dernier, le gardien allemand a totalement rassuré sa défense. Serein dans ses interventions, il s'est montré décisif et n'a commis aucune erreur. De quoi mettre la pression sur le titulaire habituel, le jeune Obed Nkambadio. Laissé au repos à Monaco, peut-il perdre sa place pour la réception de Rennes vendredi prochain ? L'Equipe se pose sérieusement la question.
Le quotidien sportif indique que le staff parisien réfléchira à changer ou non de gardien pendant la semaine à venir. Nkambadio doit normalement débuter contre les Rennais. A l'issue du match de samedi, le capitaine Maxime Lopez avouait lui même que la hiérarchie était plus floue que jamais. « Il a fait un très gros match franchement, comme Obed a pu nous sauver aussi par moments. Après, c’est le coach qui décidera mais, oui, Kevin a fait un grand match. On a de la chance d’avoir deux gardiens comme ça », a lâché le milieu de terrain.

Sur le papier, Obed Nkambadio doit jouer un maximum de matchs. Le Paris FC mise sur lui pour l'avenir et Kevin Trapp doit seulement accompagner sa progression. Mais, si le besoin de points se fait ressentir dans la course à l'Europe ou dans celle du maintien, la nouvelle direction parisienne n'aura aucune pitié pour le gardien de 22 ans.
K. Trapp

K. Trapp

GermanyAllemagne Âge 35 Gardien

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
