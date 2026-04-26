Ni OL, ni OM, Kebbal va rester à Paris

Elément déterminant dans le maintien du Paris FC en Ligue 1, Ilan Kebbal séduit l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille au mercato. Néanmoins, son club exclut tout transfert à son sujet.

Sa patte gauche a fait des ravages en Ligue 1. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en championnat, Ilan Kebbal a été le leader technique d'un Paris FC facilement sauvé de la relégation. Devenu international avec l'Algérie, le natif de Marseille devrait disputer le Mondial 2026 cet été. De quoi confirmer sa progression fulgurante des derniers mois et lui ouvrir d'autres horizons. Le tournoi le plus célèbre de la planète peut le révéler à de nombreux recruteurs européens.

Kebbal bloqué à Paris cet été

Même sans cette belle exposition, Ilan Kebbal a déjà de solides prétendants au mercato. L' Olympique de Marseille rêve de le ramener dans sa région natale la saison prochaine. L' Olympique Lyonnais est aussi un grand fan du petit ailier droit (1m69). Des projets intéressants pour Kebbal mais ils se heurtent à une réalité brutale : le Paris FC aura le dernier mot dans ce dossier. L'ambitieux promu parisien sera intransigeant pour sa pépite sous contrat jusqu'en 2028.

« Les dirigeants parisiens, en première ligne Marco Neppe le directeur sportif, vont aussi s'attacher à préserver une certaine cohérence, à savoir conserver Moustapha Mbow et Ilan Kebbal, suivis en Europe, mais essentiels aux yeux des décideurs parisiens », écrit le journal L'Equipe. Une seule solution pour les deux Olympiques français, offrir un énorme chèque au Paris FC. Néanmoins, leurs situations financières rendent ce scénario difficile. Une deuxième saison parisienne se profile pour Ilan Kebbal. Elle ne sera pas sans intérêt puisque le PFC entend devenir une place forte de la Ligue 1.