ICONSPORT_364682_0299
Ilan Kebbal

Ni OL, ni OM, Kebbal va rester à Paris

Paris FC26 avr. , 9:20
parMehdi Lunay
1
Elément déterminant dans le maintien du Paris FC en Ligue 1, Ilan Kebbal séduit l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille au mercato. Néanmoins, son club exclut tout transfert à son sujet.
Sa patte gauche a fait des ravages en Ligue 1. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en championnat, Ilan Kebbal a été le leader technique d'un Paris FC facilement sauvé de la relégation. Devenu international avec l'Algérie, le natif de Marseille devrait disputer le Mondial 2026 cet été. De quoi confirmer sa progression fulgurante des derniers mois et lui ouvrir d'autres horizons. Le tournoi le plus célèbre de la planète peut le révéler à de nombreux recruteurs européens.

Kebbal bloqué à Paris cet été

Même sans cette belle exposition, Ilan Kebbal a déjà de solides prétendants au mercato. L'Olympique de Marseille rêve de le ramener dans sa région natale la saison prochaine. L'Olympique Lyonnais est aussi un grand fan du petit ailier droit (1m69). Des projets intéressants pour Kebbal mais ils se heurtent à une réalité brutale : le Paris FC aura le dernier mot dans ce dossier. L'ambitieux promu parisien sera intransigeant pour sa pépite sous contrat jusqu'en 2028.
« Les dirigeants parisiens, en première ligne Marco Neppe le directeur sportif, vont aussi s'attacher à préserver une certaine cohérence, à savoir conserver Moustapha Mbow et Ilan Kebbal, suivis en Europe, mais essentiels aux yeux des décideurs parisiens », écrit le journal L'Equipe. Une seule solution pour les deux Olympiques français, offrir un énorme chèque au Paris FC. Néanmoins, leurs situations financières rendent ce scénario difficile. Une deuxième saison parisienne se profile pour Ilan Kebbal. Elle ne sera pas sans intérêt puisque le PFC entend devenir une place forte de la Ligue 1.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364293_0077
PSG

LdC : Le PSG en finale, les Français ont voté !

ICONSPORT_365052_0076
OL

Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

Le président de Nantes menacé d'un procès
FC Nantes

Nantes : Luis Castro menace Kita d'aller en justice

Roman Yaremchuk n'oublie pas l'Ukraine
OL

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Fil Info

26 avr. , 11:30
LdC : Le PSG en finale, les Français ont voté !
26 avr. , 11:00
Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué
26 avr. , 10:30
Nantes : Luis Castro menace Kita d'aller en justice
26 avr. , 10:00
OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste
26 avr. , 9:40
OM : Medina critique Benatia, Ligue 1+ censure la séquence
26 avr. , 9:00
ASSE : L'arbitre scandalise les Verts
26 avr. , 8:40
OL : Endrick à Arsenal, une folle annonce
26 avr. , 8:20
OM : Les mercenaires de Longoria veulent s'enfuir
26 avr. , 8:00
« Pirlo ou Busquets », Beraldo le coup de génie du PSG

Derniers commentaires

Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

Même Bodmer, s'il sortait de sa retraite, pourrait mettre un doublé contre l'OL et perdre 2-3. Ça change rien, Diomande était très nul.

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Tous les familles concernées en souffre , j'en connais beaucoup sur Denain (59 ) et c'est très pénible pour eux .

ASSE : L'arbitre scandalise les Verts

Heu non, ça sera la 2d ^^. Ils sont redescendu la saison dernière.

OL : Endrick à Arsenal, une folle annonce

Ça concerne pas a Lyon

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

On peut imaginer le calvaire qu'il doit subir , pas facile à vivre tout ça.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading