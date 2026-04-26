Ni OL, ni OM, Kebbal va rester à Paris

Même Bodmer, s'il sortait de sa retraite, pourrait mettre un doublé contre l'OL et perdre 2-3. Ça change rien, Diomande était très nul.
Tous les familles concernées en souffre , j'en connais beaucoup sur Denain (59 ) et c'est très pénible pour eux .
Heu non, ça sera la 2d ^^. Ils sont redescendu la saison dernière.
Ça concerne pas a Lyon
On peut imaginer le calvaire qu'il doit subir , pas facile à vivre tout ça.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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