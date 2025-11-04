YL : Le PSG fait exploser le Bayern, Monaco régale

ne regarde pas l tele ce soir, tu risques d etre deçu voir vomir
Avec tous les blessés, y a un moment faut faire avec ce qu'il reste . C'est la LDC. A Auxerre il a pas joué car ils se sont dis que le plus important c'était ce soir
Dugarry une star ? heuuu... 🤦Rivayrand connaît le foot ? 🤔
Ça va être un beau match , hâte de voir ça
compare les gars c'est mieux au lieu de dire autant de merde
Les Titis s’imposent en Youth League contre le Bayern (3-0) et fêtent leur victoire devant la centaine d’Ultras venus les encourager au Campus. Mathis Jangéal au micro 🎤 #PSGBAY