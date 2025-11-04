YL : Le PSG fait exploser le Bayern, Monaco régale

Avant le match des « grands » ce mardi soir, le PSG a redressé la barre en Youth League en disposant du Bayern Munich sur le score de 3-0. Les Titis avaient pourtant été malmenés lors des derniers matchs, s’inclinant à Barcelone avant de faire match nul à Leverkusen. Mais ce mardi après-midi, Paris a déroulé pour s’imposer 3-0 grâce à des buts de Ly et Idder notamment. Dans ce match, le PSG a obtenu trois pénaltys, mais Jangéal, qui vient de passer professionnel, en a manqué deux, même s’il avait ouvert le score avant cela.

Dans le même temps, Monaco a réalisé un véritable carton sur la pelouse de Bodo Glimt, les jeunes de la Principauté s’imposant 7-0 en Norvège.