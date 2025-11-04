ICONSPORT_274463_0033

YL : Le PSG fait exploser le Bayern, Monaco régale

PSG04 nov. , 16:13
parGuillaume Conte
0
Avant le match des « grands » ce mardi soir, le PSG a redressé la barre en Youth League en disposant du Bayern Munich sur le score de 3-0. Les Titis avaient pourtant été malmenés lors des derniers matchs, s’inclinant à Barcelone avant de faire match nul à Leverkusen. Mais ce mardi après-midi, Paris a déroulé pour s’imposer 3-0 grâce à des buts de Ly et Idder notamment. Dans ce match, le PSG a obtenu trois pénaltys, mais Jangéal, qui vient de passer professionnel, en a manqué deux, même s’il avait ouvert le score avant cela. 
Dans le même temps, Monaco a réalisé un véritable carton sur la pelouse de Bodo Glimt, les jeunes de la Principauté s’imposant 7-0 en Norvège. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275811_0003
OM

L'énorme risque de l'OM avec Aguerd

tessmann le depart surprise a l ol iconsport 266826 0615 397565
OL

OL : Tanner Tessmann se fait incendier à Lyon

Yamal Barca
Liga

Barça : La terrible menace sur la tête de Lamine Yamal

Fil Info

17:20
L'énorme risque de l'OM avec Aguerd
17:00
OL : Tanner Tessmann se fait incendier à Lyon
16:35
Barça : La terrible menace sur la tête de Lamine Yamal
16:00
PSG : Pacho invité à gommer ce défaut très agaçant
15:30
Huit forfaits, très mauvaise nouvelle pour l'OM
15:00
Harry Kane humilie l’OL, le PSG peut trembler
14:30
Endrick, ce club menace l'OL avec un argument massue
14:00
Xabi Alonso exige son départ, l’OM est fou de joie

Derniers commentaires

L'énorme risque de l'OM avec Aguerd

ne regarde pas l tele ce soir, tu risques d etre deçu voir vomir

L'énorme risque de l'OM avec Aguerd

Avec tous les blessés, y a un moment faut faire avec ce qu'il reste . C'est la LDC. A Auxerre il a pas joué car ils se sont dis que le plus important c'était ce soir

De Zerbi à l'OM, une star est écoeurée

Dugarry une star ? heuuu... 🤦Rivayrand connaît le foot ? 🤔

Harry Kane humilie l’OL, le PSG peut trembler

Ça va être un beau match , hâte de voir ça

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

compare les gars c'est mieux au lieu de dire autant de merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading