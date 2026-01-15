Une star africaine au PSG, ça se confirme

Révélation de la saison en Bundesliga, le jeune ailier ivoirien Yan Diomandé est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont loin d'être seuls dans ce dossier. Tottenham veut obtenir un transfert dès janvier mais Leipzig refuse ce scénario.

Aperçu à la CAN au Maroc lors de laquelle il a aidé la Côte d'Ivoire à rejoindre les quarts de finale, Yan Diomandé fait partie des grands espoirs du continent africain. L'ailier gauche de 19 ans réalise un superbe début de saison avec le RB Leipzig. Il a inscrit 6 buts en Bundesliga, mettant au supplice de nombreux défenseurs adverses. De quoi taper dans l'œil de plusieurs cadors européens. Le Paris Saint-Germain fait partie des principaux prétendants pour Diomandé avec un Luis Campos très actif.

Leipzig ne lâchera pas Diomandé en janvier

Le conseiller sportif du club parisien table plutôt sur un transfert l'été prochain. Néanmoins, les ambitions du Portugais se heurtent au plan de Tottenham. 14es de Premier League seulement, les Spurs visent eux le transfert de Yan Diomandé dès cet hiver. L'ailier ivoirien leur est indispensable pour se relancer à court terme et se qualifier en coupe d'Europe la saison prochaine. Un projet qui ne devrait toutefois pas aboutir selon Fabrizio Romano.

En effet, le journaliste italien affirme que Leipzig s'oppose fermement à toute vente de Yan Diomandé cet hiver. Un éventuel transfert du joueur ivoirien ne sera possible qu'à partir de l'été prochain. Les Allemands espèrent faire grimper son prix après 6 mois de compétition supplémentaires et notamment la Coupe du monde en Amérique. Le spécialiste du mercato précise que le Paris Saint-Germain fait bien partie des clubs les plus intéressés par la pépite du RB Leipzig. Ses concurrents sérieux, Manchester United et le Bayern Munich, sont également prévenus : tout va se jouer cet été pour le possible transfert de Diomandé, un feuilleton qui promet d'être l'un des plus chauds du mercato estival 2026.