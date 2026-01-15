ICONSPORT_282116_0122
Yan Diomandé

Une star africaine au PSG, ça se confirme

PSG15 janv.
Mehdi Lunay
0
Révélation de la saison en Bundesliga, le jeune ailier ivoirien Yan Diomandé est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont loin d'être seuls dans ce dossier. Tottenham veut obtenir un transfert dès janvier mais Leipzig refuse ce scénario.
Aperçu à la CAN au Maroc lors de laquelle il a aidé la Côte d'Ivoire à rejoindre les quarts de finale, Yan Diomandé fait partie des grands espoirs du continent africain. L'ailier gauche de 19 ans réalise un superbe début de saison avec le RB Leipzig. Il a inscrit 6 buts en Bundesliga, mettant au supplice de nombreux défenseurs adverses. De quoi taper dans l'œil de plusieurs cadors européens. Le Paris Saint-Germain fait partie des principaux prétendants pour Diomandé avec un Luis Campos très actif.

Leipzig ne lâchera pas Diomandé en janvier

Le conseiller sportif du club parisien table plutôt sur un transfert l'été prochain. Néanmoins, les ambitions du Portugais se heurtent au plan de Tottenham. 14es de Premier League seulement, les Spurs visent eux le transfert de Yan Diomandé dès cet hiver. L'ailier ivoirien leur est indispensable pour se relancer à court terme et se qualifier en coupe d'Europe la saison prochaine. Un projet qui ne devrait toutefois pas aboutir selon Fabrizio Romano.
En effet, le journaliste italien affirme que Leipzig s'oppose fermement à toute vente de Yan Diomandé cet hiver. Un éventuel transfert du joueur ivoirien ne sera possible qu'à partir de l'été prochain. Les Allemands espèrent faire grimper son prix après 6 mois de compétition supplémentaires et notamment la Coupe du monde en Amérique. Le spécialiste du mercato précise que le Paris Saint-Germain fait bien partie des clubs les plus intéressés par la pépite du RB Leipzig. Ses concurrents sérieux, Manchester United et le Bayern Munich, sont également prévenus : tout va se jouer cet été pour le possible transfert de Diomandé, un feuilleton qui promet d'être l'un des plus chauds du mercato estival 2026.
Y. Diomande

Y. Diomande

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 19 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs15
Buts6
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

ET 2/3 Millions a lâcher à Sochaux qui est le club formateur de Vaz!! Mais bon c'est clairement bien vendu!

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et le gentil pep génésio qui ne prends qu'un seul match...alors qu'il était pret a en découdre physiquement et a du etre retenu par ses joueurs! fonseca a pris 9 mois pour avoir collé son front sur celui de l'arbitre, je m'en remets toujours pas

OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia

2X en pro et déjà 60 M/€???

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

moins 5 millions qui sont des bonus a voir quel genre de bonus

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

meme avec ca c'est largement au dessus de marseille ou marseille ne sort aucun joueur le groupe pros de lyon c'est 10 joueurs du centre de formation dc ya meme pas debat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

