Un problème Lucas Hernandez au PSG ?

08 nov.
par Guillaume Conte
Le PSG va une fois de plus devoir gérer les absences dans les prochaines semaines. Celle de Nuno Mendes n'est pas anodine, surtout que Lucas Hernandez fait grincer des dents au sein du club. 
Si les blessures d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont été beaucoup évoquées à juste titre ce mardi soir, car les deux joueurs sont sortis en cours de match, il ne faut pas oublier que Nuno Mendes est lui aussi forfait pour plusieurs rencontres. Le latéral portugais a subi plusieurs chocs dans ce match face au Bayern Munich, et s’en tire avec un genou gauche meurtri. Rien de trop grave, car le PSG l’attend pour la fin du mois de novembre, ce qui va arriver vite avec la trêve internationale. 
En attendant, comme c’est le cas à droite sans Hakimi, le PSG va bricoler. Lucas Hernandez récupère souvent cette place, mais son style de jeu est totalement différent, et cela ne passe pas vraiment. Dans des indiscrétions recueillies au sein du club parisien, L’Equipe dévoile que cela perturbe clairement le jeu de la formation de Luis Enrique quand l’international français occupe le flanc gauche. 
« La puissance de Nuno Mendes va nous manquer, c’est sûr. Les courses d’Achraf aussi. Quand Lucas Hernandez joue au poste de Nuno Mendes, il peut donner l’impression qu’on joue à trois centraux. Il a un profil plus défensif. La difficulté, c’est qu’on affronte souvent des blocs bas et qu’il nous manque aussi du monde dans les un-contre-un », explique ainsi un membre du PSG dans les colonnes du quotidien sportif. 
En effet, de plus en plus d’équipes assument totalement de jouer très bas contre Paris, sachant qu’il est difficile de reparti de derrière avec le pressing instauré par la formation de Luis Enrique. Une situation qui convient moins à Lucas Hernandez, qui n’est plus réputé pour son activité sur le couloir gauche. Surtout en comparaison avec Nuno Mendes. 
