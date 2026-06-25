Un joueur du PSG dégoûté par son Mondial

Un joueur du PSG dégoûté par son Mondial

PSG25 juin , 18:30
parGuillaume Conte
1
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Un joueur du PSG champion du monde le mois prochain, c'est une forte possibilité. Kang-In Lee pourrait toutefois être le premier à prendre la porte après un premier tour décevant.
Le PSG est l’un des clubs les mieux représentés à la Coupe du monde et Luis Enrique n’aura pas grand monde à la reprise de l’entrainement en dehors de Matvey Safonov et Khvicha Kvaratskhelia. En revanche, Joao Neves, Vitinha, Achraf Hakimi, Bradley Barcola, Nuno Mendes ou encore Fabian Ruiz ont bien l’intention d’aller très loin.

Kang-In Lee mise sur la chance

Ce ne sera peut-être pas le cas pour Kang-In Lee. Bien partie après sa victoire initiale contre la République Tchèque, la Corée du Sud a plongé avec deux défaites face au Mexique et l’Afrique du Sud. Troisièmes, les Sud-Coréens ne savent pas encore s’ils seront qualifiés pour la suite, mais le joueur du PSG a déjà décidé de faire amende honorable.
Dans un entretien en zone mixte après la défaite contre les Sud-Africains, Kang-In Lee a reconnu que son niveau n’était pas celui attendu pour le moment. « Je pense que mes qualités techniques étaient insuffisantes, tout comme celles de mes coéquipiers. Je dois beaucoup réfléchir a cette performance et essayer de m’améliorer. Comme nous pourrions devoir jouer un autre match, nous devons donner le meilleur de nous-memes et nous préparer minutieusement », a fait savoir le joueur du PSG, qui a demandé un peu de chance pour pouvoir passer parmi les meilleurs troisièmes.
A l’heure actuelle, la Corée du Sud possède 3 points avec une différence négative de -1. Cela la place devant la République Tchèque mais derrière la Bosnie, parmi les troisièmes définitifs. Huit des 12 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale.
Paris

World Cup

CalendrierRésultats

Group A

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Mexique
93300606
2
Afrique du Sud
4311123-1
3
Korea Republic
3310223-1
4
R. tchèque
1301226-4

Group B

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
73210734
2
Canada
43111835
3
Bosnie-Herzégovine
4311156-1
4
Qatar
13012210-8

Group C

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Brésil
73210716
2
Maroc
73210633
3
Écosse
3310214-3
4
Haïti
0300328-6

Group D

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
États-Unis
62200615
2
Australie
32101220
3
Paraguay
3210124-2
4
Türkiye
0200203-3

Group E

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
62200927
2
Côte d'Ivoire
32101220
3
Équateur
1201101-1
4
Curacao
1201117-6

Group F

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
42110734
2
Japon
42110624
3
Suède
32101660
4
Tunisie
0200219-8

Group G

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Égypte
42110422
2
Iran
22020220
3
Belgique
22020110
4
Nouvelle-Zélande
1201135-2

Group H

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
42110404
2
Uruguay
22020330
3
Cape Verde Islands
22020220
4
Arabie saoudite
1201115-4

Group I

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
62200615
2
Norvège
62200734
3
Sénégal
0200236-3
4
Irak
0200217-6

Group J

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Argentine
62200505
2
Autriche
32101330
3
Algérie
3210124-2
4
Jordanie
0200225-3

Group K

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Colombie
62200413
2
Portugal
42110615
3
Congo DR
1201112-1
4
Ouzbékistan
0200218-7

Group L

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
42110422
2
Ghana
42110101
3
Croatie
3210134-1
4
Panama
0200202-2
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Écoute le looser 1 mois d'un taff comme le tien c'est 1 à 2 journées de boulot pour moi alors du temps j'en ai plein 😉 et toi t'es pas prêt d'y dej à la CEPAC ou qu'ils t'invitent en loge au Vélodrome 🤣😂🤣

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Et ils ont bien raison ! 🙏👌👍🥳

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Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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