Un joueur du PSG dégoûté par son Mondial

Un joueur du PSG champion du monde le mois prochain, c'est une forte possibilité. Kang-In Lee pourrait toutefois être le premier à prendre la porte après un premier tour décevant.

Le PSG est l’un des clubs les mieux représentés à la Coupe du monde et Luis Enrique n’aura pas grand monde à la reprise de l’entrainement en dehors de Matvey Safonov et Khvicha Kvaratskhelia. En revanche, Joao Neves, Vitinha, Achraf Hakimi, Bradley Barcola, Nuno Mendes ou encore Fabian Ruiz ont bien l’intention d’aller très loin.

Kang-In Lee mise sur la chance

Ce ne sera peut-être pas le cas pour Kang-In Lee. Bien partie après sa victoire initiale contre la République Tchèque, la Corée du Sud a plongé avec deux défaites face au Mexique et l’Afrique du Sud. Troisièmes, les Sud-Coréens ne savent pas encore s’ils seront qualifiés pour la suite, mais le joueur du PSG a déjà décidé de faire amende honorable.

Dans un entretien en zone mixte après la défaite contre les Sud-Africains, Kang-In Lee a reconnu que son niveau n’était pas celui attendu pour le moment. « Je pense que mes qualités techniques étaient insuffisantes, tout comme celles de mes coéquipiers. Je dois beaucoup réfléchir a cette performance et essayer de m’améliorer. Comme nous pourrions devoir jouer un autre match, nous devons donner le meilleur de nous-memes et nous préparer minutieusement », a fait savoir le joueur du PSG, qui a demandé un peu de chance pour pouvoir passer parmi les meilleurs troisièmes.

A l’heure actuelle, la Corée du Sud possède 3 points avec une différence négative de -1. Cela la place devant la République Tchèque mais derrière la Bosnie, parmi les troisièmes définitifs. Huit des 12 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale.