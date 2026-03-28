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PSG : Signature repoussée pour Luis Enrique

PSG28 mars , 16:20
parCorentin Facy
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Il ne fait aucun doute que Luis Enrique va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. La signature du technicien espagnol n’est toutefois pas prévue à court terme.
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Luis Enrique va sauf très grosse surprise prolonger dans la capitale française. L’entraîneur espagnol est à présent certain de poursuivre l’aventure avec le club Bleu et Rouge, qu’il a rejoint il y a trois ans. Malgré des rumeurs l’envoyant à Manchester United ou encore au FC Barcelone, Luis Enrique s’est entendu avec le PSG sur une prolongation jusqu’en 2030. La presse espagnole évoquait ces derniers jours un accord permettant à Luis Enrique de quitter Paris à la fin de chaque saison s’il en fait la demande.
Tous les feux sont donc au vert pour une prolongation comme l’a confirmé Abdellah Boulma sur X. En revanche, le journaliste affirme que la signature de ce nouveau contrat ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison au plus tôt. « Luis Enrique et le Paris Saint-Germain sont alignés depuis plusieurs mois sur une prolongation. Pas d’évolution récente, mais pas d’inquiétude, la prolongation ne fait plus de doute. Le dossier devrait être finalisé une fois les échéances sportives passées » précise notre confrère. Une bonne nouvelle pour les supporters du PSG ainsi que pour la direction du club francilien.

La prolongation officialisée à la fin de la saison ?

L’histoire d’amour débutée il y a trois ans entre Luis Enrique et Paris, et qui a notamment débouché sur un titre de champion d’Europe en mai dernier, va se poursuivre. Un coup dur pour les nombreux courtisans de l’ex-sélectionneur de la Roja, qui s’est clairement imposé comme une référence en Europe et qui fait partie à ce jour des entraîneurs les plus convoités. Ces dernières semaines, Manchester United, Chelsea ou encore Barcelone avaient par exemple pris des renseignements sur la situation de Luis Enrique, puisque le coach espagnol était en fin de contrat en 2027.
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Non merci gardez le bien 🤩

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Magnifique 😂😂

3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

Bref au pire perso je men cogne complètement... cest fou cette mani chez vous les lyonnais de venir faire les médisant pour des conneries pareille ... perso de l'affluence des féminines je men branle ... mais alors imagine un peu des féminines lyonnaise ce que jen ai encore plus a foutre.. venir baver sur ca franchement... et si le stade est vide ca te fera quoi??? Et meme si il est plein d'ailleurs ??? Bande de malade que vous êtes...🤣😂

Longoria s'en va, ses trois boulettes qui font pleurer l'OM

Le problème c'est qu'à l'OM on est malheuresement pas assez patient et je me compte dedans.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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