PSG : Signature repoussée pour Luis Enrique

Il ne fait aucun doute que Luis Enrique va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. La signature du technicien espagnol n’est toutefois pas prévue à court terme.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Luis Enrique va sauf très grosse surprise prolonger dans la capitale française. L’entraîneur espagnol est à présent certain de poursuivre l’aventure avec le club Bleu et Rouge, qu’il a rejoint il y a trois ans. Malgré des rumeurs l’envoyant à Manchester United ou encore au FC Barcelone, Luis Enrique s’est entendu avec le PSG sur une prolongation jusqu’en 2030. La presse espagnole évoquait ces derniers jours un accord permettant à Luis Enrique de quitter Paris à la fin de chaque saison s’il en fait la demande.

Tous les feux sont donc au vert pour une prolongation comme l’a confirmé Abdellah Boulma sur X. En revanche, le journaliste affirme que la signature de ce nouveau contrat ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison au plus tôt. « Luis Enrique et le Paris Saint-Germain sont alignés depuis plusieurs mois sur une prolongation. Pas d’évolution récente, mais pas d’inquiétude, la prolongation ne fait plus de doute. Le dossier devrait être finalisé une fois les échéances sportives passées » précise notre confrère. Une bonne nouvelle pour les supporters du PSG ainsi que pour la direction du club francilien.

La prolongation officialisée à la fin de la saison ?

L’histoire d’amour débutée il y a trois ans entre Luis Enrique et Paris, et qui a notamment débouché sur un titre de champion d’Europe en mai dernier, va se poursuivre. Un coup dur pour les nombreux courtisans de l’ex-sélectionneur de la Roja, qui s’est clairement imposé comme une référence en Europe et qui fait partie à ce jour des entraîneurs les plus convoités. Ces dernières semaines, Manchester United, Chelsea ou encore Barcelone avaient par exemple pris des renseignements sur la situation de Luis Enrique, puisque le coach espagnol était en fin de contrat en 2027.