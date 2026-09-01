Un Marseillais très gravement blessé à Monaco-OM ?





Déjà très limité en terme d’effectif, Bruno Genesio ne peut pas se permettre de perdre des joueurs sur blessure avec l'OM.

C’est pourtant ce qui est redouté pour Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain de 23 ans, entré à la pause à la place d’Himad Abdelli dimanche soir contre Monaco, est ressorti 30 minutes plus tard en se plaignant du genou. Le Nigérian souffre, selon le compte La Minute OM, d’une sérieuse blessure au genou après la première IRM passée en début de semaine. Cela indique une absence d’au minimum plusieurs semaines, et des informations plus pessimistes émanent même d’Adrien Pittore, pour qui ce serait carrément les ligaments touchés et une saison quasiment terminée qui se dessine pour le joueur recruté en janvier dernier en provenance de Zulte-Waregem pour 6 ME.