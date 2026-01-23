ICONSPORT_283183_0046
PSG : Ramos furieux de sortir, il est maudit

PSG23 janv. , 22:40
parMehdi Lunay
Gonçalo Ramos a encore vécu un match frustrant, lequel s'est achevé par son remplacement à l'heure de jeu. Le Portugais n'a pas caché sa colère sur le banc mais les supporters du PSG étaient heureux de sa sortie.
Le rôle de supersub colle à la peau de Gonçalo Ramos. Régulièrement décisif lors de ses entrées en jeu avec le PSG, le Portugais compte ses titularisations sur les doigts de la main. Luis Enrique l'aligne rarement au coup d'envoi et malheureusement le match d'Auxerre va conforter l'opinion de l'entraîneur espagnol. Ce vendredi, Ramos a été muet et surtout peu dangereux contre l'AJA. De quoi obliger son coach à le sortir dès l'heure de jeu au profit d'Ousmane Dembélé.

Gonçalo Ramos est indéfendable

Un moment frustrant que Gonçalo Ramos n'a pas intériorisé cette fois-ci. Les caméras de Ligue1+ ont capté des signes de colère de l'attaquant parisien sur le banc du PSG. Une colère légitime sur le papier mais largement incomprise par les supporters du Paris Saint-Germain sur X.
« La différence entre Dembélé et l'ignoble Gonçalo Ramos c'est le jour et la nuit c'est très très grave. Sans lui on est rien », « Gonçalo Ramos j'aime BEAUCOUP le mec merci pour les buts à la dernière minute le script et tout mais cet été 50m€ et on le vend direct à West Ham hein », « Il m’a rendu fou tout le match je me focalise sur lui pour prouver mon point c’est mon côté toxique et ce nullard il me donne raison azy j’en peux plus moi », lisait-on ce soir sur le réseau social d'Elon Musk.
PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts4
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

3 points avec une équipe largement remaniée, c'est tout bon dans un week end ou lens et Marseille s'affrontent. Effectif préservé, 5 jours pour préparer Newcastle, Lucho sait ce qu'il fait.

Abdelli se voit à l’OM, Angers le comprend

Normal en plus il a de la famille là bas

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Barcola c'est catastrophique dans la finition. Et sur son but il a de la chance, a 10cm près le goal contre sa balle qu'il touche a cause d'encore un dernière touche de balle trop longue et pas maîtrisée. A la passe ou a la finition... Catastrophique

Donnarumma de retour au PSG, la réponse n’a pas traîné

En ligue 1 il a toujours été présent

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Z'avez pris les avis de gros footix là

Loading