PSG : Ramos furieux de sortir, il est maudit

Gonçalo Ramos a encore vécu un match frustrant, lequel s'est achevé par son remplacement à l'heure de jeu. Le Portugais n'a pas caché sa colère sur le banc mais les supporters du PSG étaient heureux de sa sortie.

Le rôle de supersub colle à la peau de Gonçalo Ramos. Régulièrement décisif lors de ses entrées en jeu avec le PSG , le Portugais compte ses titularisations sur les doigts de la main. Luis Enrique l'aligne rarement au coup d'envoi et malheureusement le match d'Auxerre va conforter l'opinion de l'entraîneur espagnol. Ce vendredi, Ramos a été muet et surtout peu dangereux contre l'AJA. De quoi obliger son coach à le sortir dès l'heure de jeu au profit d'Ousmane Dembélé.

Gonçalo Ramos est indéfendable

Un moment frustrant que Gonçalo Ramos n'a pas intériorisé cette fois-ci. Les caméras de Ligue1+ ont capté des signes de colère de l'attaquant parisien sur le banc du PSG. Une colère légitime sur le papier mais largement incomprise par les supporters du Paris Saint-Germain sur X.

« La différence entre Dembélé et l'ignoble Gonçalo Ramos c'est le jour et la nuit c'est très très grave. Sans lui on est rien », « Gonçalo Ramos j'aime BEAUCOUP le mec merci pour les buts à la dernière minute le script et tout mais cet été 50m€ et on le vend direct à West Ham hein », « Il m’a rendu fou tout le match je me focalise sur lui pour prouver mon point c’est mon côté toxique et ce nullard il me donne raison azy j’en peux plus moi », lisait-on ce soir sur le réseau social d'Elon Musk.