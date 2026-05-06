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PSG : Barcelone offre 35ME pour Gonçalo Ramos

PSG06 mai , 11:30
parNathan Hanini
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En manque de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos reste un numéro neuf courtisé. Le FC Barcelone s’immisce désormais dans le dossier du Portugais en prévision du départ de Robert Lewandowski.
Jamais titulaire en Ligue des champions cette saison, Gonçalo Ramos est devenu sous Luis Enrique un remplaçant de luxe au sein de l’effectif du technicien espagnol. L’attaquant portugais cherche dorénavant une porte de sortie cet été afin de s'inscrire au sein d’un projet avec du temps de jeu. Malgré une utilisation limitée, l’ancien avant-centre de Benfica garde une belle cote en Europe. Certains clubs italiens ont fait part de leur intérêt pour le joueur de 24 ans. À la recherche d’un numéro neuf cet été sur le marché des transferts, la Juventus a coché le nom de Gonçalo Ramos. Le club du Piémont est en concurrence avec l'AC Milan également intéressé par les services du Portugais. Mais ce mercredi, le média espagnol Fichajes fait état d’un intérêt du FC Barcelone dans le dossier.

Barcelone entre dans la danse

Le club catalan est également à la recherche d’un attaquant supplémentaire pour combler le départ en fin de contrat de Robert Lewandowski. Le marché du numéro 9 reste légèrement fermé cet été et Gonçalo Ramos représente une opportunité importante. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, Gonçalo Ramos a vu sa valeur marchande légèrement baisser à cause d’un temps de jeu réduit. Acheté pour 65 millions d’euros par le PSG au Benfica, il est désormais évalué à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. Toujours selon Fichajes, le FC Barcelone a lancé les hostilités avec une offre à 30 millions d’euros.
Le PSG n’est pour l’instant pas réceptif. Les clubs italiens n’ont pas encore dégainé et pourraient faire monter les enchères dans les prochaines semaines. Autre élément à prendre en compte, la Coupe du monde. Le Portugais sera de la partie en juin prochain en Amérique du Nord pour le mondial. En cas de belles performances, sa valeur intrinsèque augmentera. Le natif d’Olhão veut dans un premier temps finir sa saison avec le PSG.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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