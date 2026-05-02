PSG : Le départ de Gonçalo Ramos confirmé par le roi du mercato

Trois ans après sa signature au PSG, Gonçalo Ramos a compris qu'il n'était pas un titulaire en puissance pour Luis Enrique. Le buteur parisien est donc sur le départ comme le confirme Fabrizio Romano.

Capable de renverser un match lorsqu'il entre dans les dernières minutes, Gonçalo Ramos n'est jamais décisif lorsqu'il débute une rencontre. Le constat est terrible pour l'international portugais de 24 ans, qui a tout de même marqué 12 buts cette saison, qui est resté sur la touche lors des trois dernières rencontres du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Une situation qui ne peut évidemment pas s'éterniser pour un joueur dont les performances feraient le bonheur de bien d'autres clubs en Europe. Et ce samedi, Fabrizio Romano confirme que du côté de Gonçalo Ramos et du PSG, on ne dira pas non à un transfert du joueur formé au Benfica, sachant que le buteur parisien a une valeur sur le marché des transferts estimée à 35 millions d'euros. Un prix raisonnable pour un joueur capable d'être très efficace, mais qui est forcément soumis à une concurrence irréelle sur le plan offensif à Paris.

Fabrizio Romano est donc persuadé que le transfert de Gonçalo Ramos est dans les tuyaux au PSG. « Gonçalo Ramos pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été, c’est une possibilité sérieuse. D’ici là, Ramos se concentrera sur l’aide qu’il apportera au PSG jusqu’à la toute fin d’une autre saison magique, car il est toujours un professionnel exemplaire très apprécié en interne. Cet été, un départ est possible avec plusieurs clubs intéressés et de nouveaux mouvements anticipés pour que Ramos soit titulaire ailleurs », explique le journaliste italien aux 27 millions de followers sur X (anciennement Twitter). Le nom du joueur portugais circule dans de nombreux clubs, notamment en Premier League où de grosses cylindrées sont prêtes à faire des offres au club de la capitale, le nom de Manchester United ayant déjà été évoqué dans les médias britanniques.

Dans ce dossier, comme dans l'ensemble des opérations sur le marché des transferts du Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique et lui seul qui donnera des bons de sortie. Si l'entraîneur espagnol estime qu'en effet il peut se passer de son supersub, alors Gonçalo Ramos partira l'été prochain. Si ce n'est pas le cas, l'attaquant portugais restera une saison de plus au PSG, sachant que son contrat s'achève en 2028.