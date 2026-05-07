PSG : Le Bayern enrage, l'arbitre s'est bien planté

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|21
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|18
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|17
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|16
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
Les jeunes se bousculent tous pour revêtir le maillot de l'OL.
Viens voir les matchs de fédéral au rugby... Tu va voir si c'est mignon
Ce qui veut dire ? Dernière fois que je te parle Je précise
Ce que je retiens c'est que le PSG ce n'est pas 11 mais un groupe de 15 ou 20 joueurs capable de jouer à haut niveau et cela souvent à plusieurs postes ...
Ha ouais quand même ⚽👊
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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La main non sifflée de João Neves dans la surface du PSG ❌ Pénalty ou pas ? 🤔 #BAYPSG | #UCL
Avec le bon angle tu seras peux être plus honnête