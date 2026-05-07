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PSG : Le Bayern enrage, l'arbitre s'est bien planté

PSG07 mai , 8:00
parGuillaume Conte
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Grosse tension dans la première période entre le Bayern Munich et le PSG avec deux décisions arbitrales qui n'ont pas fini de faire parler.
Moins spectaculaire qu’à l’aller, le match retour entre le Bayern Munich et le PSG a tout de même été très chaud. Le premier et finalement seul but a été marqué au bout de trois minutes de jeu, sur une réalisation d’Ousmane Dembélé. Ensuite, le club allemand a couru après le score pendant toute la rencontre, n’égalisant qu’à la dernière seconde pour concéder un match nul 1-1 qui l’élimine.
Les joueurs, le staff technique et les dirigeants bavarois l’avaient très mauvaise après la rencontre. En cause notamment, un pénalty non sifflé pour une main évidente de Joao Neves dans la surface, où il a contré un dégagement de Vitinha. De quoi permettre à Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern, de tomber sur l’arbitre de la rencontre. « C’est étonnant, pour ne pas dire plus, qu’un arbitre ayant seulement 15 apparitions en Ligue des Champions soit autorisé à arbitrer un tel match. Cela peut expliquer certains coups de sifflets donnés ce soir », a laissé entendre le dirigeant allemand.

Erreur sur la main de Laimer ?

Un mécontentement qui n’est en tout cas pas justifié sur l’action principale de la rencontre. En effet, selon la loi 12, la main involontaire de Joao Neves n’avait pas à être sifflée car le ballon venait d’un de ses coéquipiers. Et en dehors de la situation où cela lui permet de marquer un but, ce type de main ne se siffle pas selon les lois du jeu quand elle est involontaire bien évidemment.
Ce n’est toutefois pas la seule décision de Joao Pinheiro qui fait jaser à Munich. En effet, sur une action où Nuno Mendes effectuait une main sanctionnante qui aurait pu lui valoir un deuxième avertissement, l’arbitre suivant finalement son assistant pour donner un coup-franc au PSG pour une main au préalable de Konrad Laimer, qui avait pourtant pris le ballon du ventre. Et un rouge pour Nuno Mendes en première période aurait forcément bouleversé les choses, ce qui explique quelque peu la rage du Bayern Munich sur ce match retour.

Champions League

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
24880023419
2
FC Bayern München
21870122814
3
Liverpool
18860220812
4
T. Hotspur
17852117710
5
FC Barcelona
16851222148
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Ha ouais quand même ⚽👊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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