Le PSG laisse partir Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos quitte le PSG

PSG : Gonçalo Ramos surpayé, Milan assume totalement

PSG28 juin , 9:40
parEric Bethsy
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Non retenu par le Paris Saint-Germain, le remplaçant Gonçalo Ramos va devenir la recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan. Le club italien a accepté de surpayer le transfert de l’attaquant portugais pour devancer la concurrence et satisfaire son nouvel entraîneur Ruben Amorim.
Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des sources. Certaines parlent d’un transfert à 60 millions d’euros, quand d’autres montent jusqu’à 74 millions d’euros, sans compter les bonus. Quoi qu’il en soit, la conclusion reste la même, le Paris Saint-Germain a particulièrement bien vendu Gonçalo Ramos. L’attaquant de 25 ans, et dont le contrat expire en 2028, va devenir la recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan.
On connaît évidemment les compétences du conseiller sportif parisien Luis Campos. Mais le montant négocié paraît assez miraculeux sachant que l’international portugais ne s’est jamais imposé au Paris Saint-Germain depuis son arrivée pour 65 millions d’euros (hors bonus) à l’été 2023. L’ancien joueur de Benfica a joué les remplaçants, surtout depuis le déclic d’Ousmane Dembélé en pointe. Les Rossoneri avaient donc des arguments solides pour négocier un prix nettement inférieur. Alors pourquoi les Italiens ont-ils accepté de miser autant ?

Milan était pressé

Pour le journaliste Carlo Pellegatti, le propriétaire de l’AC Milan voulait devancer la concurrence et rapidement satisfaire son nouvel entraîneur Ruben Amorim.« Gerry Cardinale est très content du recrutement de Gonçalo Ramos, a relayé le spécialiste transalpin sur sa chaîne YouTube. On m'a dit que 40-50 millions d'euros auraient suffi pour conclure le transfert. Alors pourquoi Gerry Cardinale s'est-il lancé dans cette opération à 70 millions d'euros ? D'après l'AC Milan, c'est parce qu'il y avait une forte concurrence et Gerry Cardinale voulait tout de suite satisfaire Ruben Amorim. » De son côté, le Paris Saint-Germain ne s’en plaindra pas.
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