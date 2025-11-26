ICONSPORT_276170_0885
Ousmane Dembélé - PSG

PSG : Dembélé officiellement dans le groupe contre Tottenham

PSG26 nov. , 10:40
parClaude Dautel
1
A quelques heures du match contre Tottenham, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre. Et Ousmane Dembélé figure bien dans la liste des joueurs du Paris Saint-Germain pour ce choc de Ligue des champions face au Spurs.
1
