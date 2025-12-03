ICONSPORT_278470_0131

PSG : « Déjuger Turpin c'est impossible »: Il avoue

03 déc.
Nathan Hanini
Samedi dernier, le Paris Saint-Germain s’est incliné du côté de Louis II lors de la 14e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, une faute de Lamine Camara a fait débat. Le directeur de l’arbitrage reconnaît une erreur pendant la rencontre.
Une nouvelle fois, le comité de liaison à l’arbitrage tenu ce lundi a reconnu une erreur de Clément Turpin lors de la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco samedi dernier. Pour un geste sur Lucas Chevalier, Lamine Camara a reçu un carton jaune de la part de Clément Turpin l’arbitre de la rencontre. Le directeur de l’arbitrage a reconnu que la faute du Monégasque valait rouge. Par la suite, les observateurs se sont demandés pourquoi la VAR n’était pas intervenue. Selon certains, la peur de déjuger Clément Turpin pèse dans la balance.

La peur de déjugé

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Bernard Lion explique que selon lui, les arbitres VAR n’osent peut-être pas reconnaître la faute de leur homologue : « Ce qui m’a choqué, c’est la première action de Gaël Angoula et de suite, il s’est freiné, car c’était monsieur Turpin. C’est un arbitre international, une des stars du monde de l’arbitrage français. Et à moment donné, je pense que déjuger monsieur Turpin, car il y a une hiérarchie, ça en dit beaucoup. Et monsieur Pignard, il est arbitre international depuis peu, et quand il doit dire, il faut lui donner le rouge, tu t’es trompée. C’est compliqué, » explique-t-il. Les échanges entre la VAR et Clément Turpin ont été révélés cette semaine. Dans le camion de la vidéo, Jérémie Pignard estime que la sanction n’avait pas besoin d’être changée. L'impact il est bas, il y a une petite torsion, mais pour moi contrôle terminé sur cette situation », a-t-il expliqué. Un nouveau débat sur l’arbitrage dans l’hexagone qui alimente la machine de semaine en semaine. 

Loading