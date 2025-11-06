ICONSPORT_273039_0120
Lucas Chevalier

PSG : Chevalier inutile, Pierre Ménès sort la stat qui tue

PSG06 nov. , 11:00
parEric Bethsy
Critiqué pour ses performances avec le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier n’a pas rassuré contre le Bayern Munich (défaite 1-2) mardi. Malgré l’opportunité de se montrer lors d’un grand rendez-vous européen, le gardien parisien n’a pas été décisif.
Il faudra encore attendre pour assister au match référence de Lucas Chevalier. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, le gardien français peine à convaincre. Et son match contre le Bayern Munich n’a pas rassuré. Il serait injuste de le désigner coupable de la défaite. Contrairement à son capitaine Marquinhos, l’ancien Lillois n’a commis aucune erreur grossière face aux Bavarois. Mais comme le souligne Pierre Ménès, le deuxième gardien de l’équipe de France n’a pas non plus été décisif.
« Il n'est pas chanceux sur le premier but de Luis Diaz où il repousse la frappe de Michael Olise. Le problème, c'est que le Bayern a trois très grosses occasions en première période : il y en a deux qui finissent au fond et une sur le poteau, a commenté le journaliste sur sa chaîne YouTube pour justifier le 4/10 infligé au dernier rempart. On attend toujours que Lucas Chevalier fasse quelque chose de décisif dans le but du Paris Saint-Germain. Ça commence à faire un peu long quand même. »
Ces nouvelles critiques viennent confirmer l’impression de Lucas Chevalier. Dans un entretien accordé au Figaro cette semaine, le gardien parisien s’étonnait du traitement accordé par les médias. « Tout est scruté, tu n'as pas le droit à l'erreur, il faut être bon tout de suite. Honnêtement, on va chercher des petites choses... Le bon, c'est normal. Le moins bon, ce n'est pas normal. Mais finalement, c'est bien d'avoir ça d'entrée de jeu. Je pense que quand on est très bon ici, on est vraiment mis sur un piédestal, plus qu'à Lille. Mais, si on est moins bon, on est mis six pieds sous terre », constatait le successeur de Gianluigi Donnarumma, loin du niveau affiché par l’Italien la saison dernière.
Derniers commentaires

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

Faut juste savoir lire pour interpréter correctement.

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

Trop peu....quans tu vois ce qu'ont fait des clubs du niveau de Qarabag......l'OM devrait juste avoir honte

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Top 5 championnat non ? Parce que Francfort, Naples et l'Atalanta c'est pas top5 européen

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

C'est si drôle comme les avis changent vite avec le Mistral, y a peu de temps encore ca lançait des fleurs à toute l'équipe en affirmant même que l'absence de Rabiot était une bonne chose, le coach aussi s'y était mis, maintenant ca le pleure...

PSG : Chevalier inutile, Pierre Ménès sort la stat qui tue

Ah ouai....vous êtes vraiment en mode hater. Alors que dès le 1er match il l'a été heiin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

