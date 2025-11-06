PSG : Chevalier inutile, Pierre Ménès sort la stat qui tue

Critiqué pour ses performances avec le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier n’a pas rassuré contre le Bayern Munich (défaite 1-2) mardi. Malgré l’opportunité de se montrer lors d’un grand rendez-vous européen, le gardien parisien n’a pas été décisif.

Il faudra encore attendre pour assister au match référence de Lucas Chevalier. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, le gardien français peine à convaincre. Et son match contre le Bayern Munich n’a pas rassuré. Il serait injuste de le désigner coupable de la défaite. Contrairement à son capitaine Marquinhos, l’ancien Lillois n’a commis aucune erreur grossière face aux Bavarois. Mais comme le souligne Pierre Ménès, le deuxième gardien de l’équipe de France n’a pas non plus été décisif.

« Il n'est pas chanceux sur le premier but de Luis Diaz où il repousse la frappe de Michael Olise. Le problème, c'est que le Bayern a trois très grosses occasions en première période : il y en a deux qui finissent au fond et une sur le poteau, a commenté le journaliste sur sa chaîne YouTube pour justifier le 4/10 infligé au dernier rempart. On attend toujours que Lucas Chevalier fasse quelque chose de décisif dans le but du Paris Saint-Germain. Ça commence à faire un peu long quand même. »

Ces nouvelles critiques viennent confirmer l’impression de Lucas Chevalier. Dans un entretien accordé au Figaro cette semaine, le gardien parisien s’étonnait du traitement accordé par les médias. « Tout est scruté, tu n'as pas le droit à l'erreur, il faut être bon tout de suite. Honnêtement, on va chercher des petites choses... Le bon, c'est normal. Le moins bon, ce n'est pas normal. Mais finalement, c'est bien d'avoir ça d'entrée de jeu. Je pense que quand on est très bon ici, on est vraiment mis sur un piédestal, plus qu'à Lille. Mais, si on est moins bon, on est mis six pieds sous terre », constatait le successeur de Gianluigi Donnarumma, loin du niveau affiché par l’Italien la saison dernière.