PSG : Beraldo est trop fort, Luis Enrique change tout

PSG : Beraldo est trop fort, Luis Enrique change tout

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parEric Bethsy
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Apprécié pour sa polyvalence, Lucas Beraldo n’évolue plus en charnière centrale avec le Paris Saint-Germain. L’entraîneur Luis Enrique préfère utiliser le Brésilien dans l’entrejeu, là où ses qualités techniques s’expriment le mieux.
Lucas Beraldo a bien les faveurs de Luis Enrique. Malgré les rumeurs de départ à chaque mercato, le Brésilien reste confortablement installé dans le groupe du Paris Saint-Germain. Mieux, le défenseur central de formation a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031. Sa signature reflète bien la confiance de l’entraîneur parisien qui ne l’utilise plus en charnière centrale. L’ancien joueur de São Paulo évolue désormais au milieu de terrain pour profiter de ses qualités techniques.
C'est là que je me sens le mieux
- Lucas Beraldo
« Il s’est passé beaucoup de choses depuis 2024 et j’ai réussi à progresser de manière incroyable, a confié le Parisien aux médias du Paris Saint-Germain. Où est-ce que j’ai le plus progressé ? Sur le plan technique, j’ai beaucoup progressé et j’en suis convaincu. C’est pour cela que l’entraîneur m’a placé un peu plus en avant, en me positionnant au poste de milieu défensif afin que je puisse apporter mon aide, mieux montrer mon jeu, ce dont je suis capable et ce que je peux apporter à l’équipe. Et c’est là que je me sens le mieux et que j’arrive à très bien faire les choses. »
Bien évidemment, Lucas Beraldo n’exclut pas la possibilité d’un retour en défense centrale, voire au poste de latéral gauche si besoin. « Je pense qu’il est toujours important de pouvoir occuper plusieurs postes, car on est ainsi de plus en plus présent sur le terrain, à jouer et à profiter du jeu. Quel que soit le poste où je joue, que ce soit défenseur, milieu défensif ou arrière gauche, le plus important est de pouvoir aider l’équipe, de donner le meilleur de moi-même pour le club et de montrer sur le terrain ma gratitude pour toutes les opportunités que l’entraîneur m’accorde et pour l’aide que m’apportent mes coéquipiers », a ajouté celui qui court encore après une place dans le onze du Paris Saint-Germain.
L. Lopes Beraldo

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