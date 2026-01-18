PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché

Sur les tablettes de l'Atlético de Madrid, Kang-in Lee dispose d'une porte de sortie prestigieuse en cette fenêtre de mercato hivernal. Toutefois, le PSG refuse de le céder, même à un prix important que les Colchoneros sont prêts à payer.

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain est-il enfin en train de s'emballer ? C'est ce qu'on pourrait croire des récentes informations parues dans la presse espagnole. Dernièrement, AS révélait des discussions entre le champion d'Europe en titre et l'Atlético de Madrid au sujet de Kang-in Lee. Le passif espagnol du Sud-Coréen, arrivé au centre de formation de Valence alors qu'il n'était âgé que de 10 ans, lui permet d'attirer d'autant plus facilement le regard de gros clubs de Liga que sa polyvalence rare et sa capacité à jouer à tous les postes offensifs font de lui une cible idéale.

K. Lee Corée du Sud • Âge 24 • Milieu Champions League 2025/2026 Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 14 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Touché à la cuisse lors de la Coupe Intercontinentale alors qu'il avait été titularisé par Luis Enrique, Kang-in Lee n'est pas encore revenu sur les terrains, pour autant, l'Atlético a bien l'intention de passer à l'action pour le recruter et est prêt à offrir une somme importante.

Kang-In Lee à Madrid, ce ne sera pas pour cet hiver

En effet, le quotidien sportif espagnol indique que la direction des Colchoneros est prête à formuler une offre colossale de 40 millions d'euros pour s'adjuger les services de Kang-in Lee. Une somme d'autant plus importante qu'il était arrivé au Paris Saint-Germain contre un chèque d'un montant de 22 millions d'euros en provenance de Majorque en juillet 2023. Si cette offre est particulièrement alléchante pour un joueur qui assure globalement la rotation parisienne, le club de la capitale n'a aucune intention de le laisser partir cet hiver, confirmant tout le bien que Luis Enrique pense de lui et l'intérêt qu'il trouve à l'avoir dans son groupe.

De son côté, le joueur ne cache plus sa volonté de franchir un cap personnel dans sa carrière, lui qui aspire à bénéficier d'un temps de jeu encore un peu plus important. Que ce soit au PSG, ou ailleurs, visiblement…