Le PSG ira à Munich, mais pas lào
Paris privé de son hôtel porte bonheur

« Nein ! » : Le PSG très mal reçu par le Bayern Munich

PSG04 mai , 12:40
parClaude Dautel
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Le PSG va retrouver Munich un an après avoir gagné la Ligue des champions dans le stade du Bayern Munich. Mais le club bavarois a refusé que Paris retrouve ses conditions d'accueil de l'an dernier.
L'accueil allemand a ses limites, et si nos amis d'outre-Rhin n'ont rien de spécial contre les Parisiens, ils ne sont tout de même pas prêts à leur faire des cadeaux juste avant la demi-finale retour de Ligue des champions à l'Allianz Arena. Car l'an dernier, pour préparer sa finale contre l'Inter, le Paris Saint-Germain avait posé ses valises à l'Inifinity Hotel et Conference Resort, un hôtel 4 étoiles proche du stade munichois. De l'avis général, le séjour avait été parfait, et du côté des responsables de l'établissement, on a que du bien à dire des joueurs et du staff du Paris SG. Par superstition, mais aussi compte tenu de la qualité de l'accueil, les dirigeants parisiens ont souhaité réserver dans le même hôtel, mais la réponse a été un gros NEIN.

Le PSG obligé de changer ses habitudes

Non pas que Nasser Al-Khelaifi ait oublié de payer l'addition, mais c'est tout simplement parce que l'Inifinity Hotel et Conference Resort est l'hôtel habituel du Bayern Munich. Et les dirigeants bavarois ont clairement fait savoir à Paris qu'ils devaient chercher un autre hôtel pour leur court séjour en Allemagne avant le match de mercredi soir. « C’est notre hôtel. Il n’est pas question de le laisser aux Parisiens, et encore moins de partager plusieurs étages. C’est notre ville, c’est notre match à domicile, il n’y a donc rien à négocier », a prévenu Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, sous le regard amusé de Vincent Kompany. Car cet établissement est également considéré par le club allemand comme étant un porte-bonheur, Munich ayant toujours eu d'excellents résultats à l'Allianz Arena depuis qu'il a choisi cet hôtel pour l'avant-match.
Selon L'Equipe, faute de pouvoir séjourner dans son hôtel fétiche, le Paris Saint-Germain logera probablement au Andaz Munich Schwabinger Tor, un établissement situé dans le nord de la capitale bavaroise, non loin du vaste Jardin anglais. Un quartier plutôt calme, d'autant plus que les supporters allemands ne sont pas du genre à tenter d'empêcher les joueurs parisiens de dormir en venant faire du grabube pendant la nuit.
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4
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58321778513516
5
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56321688564610
6
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54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
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3831108134151-10
13
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343297162746-19
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3132710153658-22
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17
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18
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163237223272-40

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