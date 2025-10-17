ICONSPORT_273293_0032

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

PSG17 oct. , 17:30
parCorentin Facy
Les relations sont tendues au sommet de la Ligue, notamment entre Nasser Al-Khelaïfi et Nicolas de Tavernost. Des frictions racontées sur RMC par Daniel Riolo, lequel est justement dans le viseur du patron du PSG.
Opposé à la création de la chaîne Ligue1+ cet été, Nasser Al-Khelaïfi mène la vie dure à Nicolas de Tavernost, président de LFP Media. C’est tout du moins ce que Daniel Riolo a raconté lors de la dernière émission de l’After Foot sur RMC. « Nicolas de Tavernost est tellement saoulé qu’il ne faut pas exclure qu’il claque la porte. Il constate tout simplement que Nasser et ses proches veulent couler la chaîne. Il y a une entente avec Canal, parce que BeIn et Canal veulent couler cette chaîne », a notamment lancé sur les ondes de la radio le journaliste. De nouvelles accusations à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi, lequel figure bien souvent dans le viseur de Daniel Riolo.
Et tout cela commence à sérieusement agacer le patron du Paris Saint-Germain et de BeInSports, comme le confirme le compte X PSG Inside Actu. « La diffamation de Daniel Riolo pourrait aller très loin. Je peux vous assurer que Nasser en a vraiment assez de lui. Ce n’est pas la première fois que Riolo tient des propos diffamatoires à l’encontre du club, et le dossier commence sérieusement à s’épaissir » a publié le compte insider sur X. Autrement dit, Nasser Al-Khelaïfi pourrait prendre les choses en main en déposant plainte à l’encontre de Daniel Riolo, jugeant les propos du journaliste à son égard diffamatoires.

Une information qui ne manquera pas de provoquer la réaction de l’éditorialiste de RMC dans les heures à venir alors que le lancement de Ligue1+ est visiblement la source de vives tensions au plus haut sommet de la LFP. Et cela alors que le démarrage de la chaîne est pourtant un succès sur le plan commercial avec plus de 1,2 million d’abonnés en l’espace de deux mois.
Derniers commentaires

Tu délires

Le PSG trouve la doublure idéale d'Hakimi à Strasbourg

16 ans c'est léger pour assurer l'intérim. Il semble si prometteur ?

« Nasser en a vraiment assez » : Al-Khelaïfi menace Daniel Riolo

très bien ce sera alors le debut de la fin de Nasser car Riolo parle avec des preuves et des connaissances documentées., a chaque fois qu'on le traine au tribunale il ressort vainqueur. Nasser a tout interet a le laisser parler s'il veut continuer à mener la danse

Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi

4eme article en 24H sur ce sujet par 3 mecs différents ... Avec a chaque fois tout autant de vent... On verra où il va, ce joueur reste un point d'interrogation car il n'a rien fait. Il n'est qu'une promesse qui n'a pas éclos à date

OM-Le Havre : De Zerbi prépare une énorme surprise

La surprise serait que greg aille plus pleurer sur nos articles....le pauvre c est le mec qui a le plus le seum la frustration du site.....courage a toi greg un jour peut-être une coupe de france .. oui championnat qui sait ..courage a toi oui ...15 ans c est long

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

