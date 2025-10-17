Les relations sont tendues au sommet de la Ligue, notamment entre Nasser Al-Khelaïfi et Nicolas de Tavernost. Des frictions racontées sur RMC par Daniel Riolo, lequel est justement dans le viseur du patron du PSG.

« Nicolas de Tavernost est tellement saoulé qu'il ne faut pas exclure qu'il claque la porte. Il constate tout simplement que Nasser et ses proches veulent couler la chaîne. Il y a une entente avec Canal, parce que BeIn et Canal veulent couler cette chaîne », a notamment lancé sur les ondes de la radio le journaliste. De nouvelles accusations à l'encontre de Nasser Al-Khelaïfi, lequel figure bien souvent dans le viseur de Daniel Riolo. Opposé à la création de la chaîne Ligue1+ cet été, Nasser Al-Khelaïfi mène la vie dure à Nicolas de Tavernost, président de LFP Media. C'est tout du moins ce que Daniel Riolo a raconté lors de la dernière émission de l'After Foot sur RMC.

Et tout cela commence à sérieusement agacer le patron du Paris Saint-Germain et de BeInSports, comme le confirme le compte X PSG Inside Actu. « La diffamation de Daniel Riolo pourrait aller très loin. Je peux vous assurer que Nasser en a vraiment assez de lui. Ce n’est pas la première fois que Riolo tient des propos diffamatoires à l’encontre du club, et le dossier commence sérieusement à s’épaissir » a publié le compte insider sur X. Autrement dit, Nasser Al-Khelaïfi pourrait prendre les choses en main en déposant plainte à l’encontre de Daniel Riolo, jugeant les propos du journaliste à son égard diffamatoires.

Une information qui ne manquera pas de provoquer la réaction de l’éditorialiste de RMC dans les heures à venir alors que le lancement de Ligue1+ est visiblement la source de vives tensions au plus haut sommet de la LFP. Et cela alors que le démarrage de la chaîne est pourtant un succès sur le plan commercial avec plus de 1,2 million d’abonnés en l’espace de deux mois.