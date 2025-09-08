Michael Olise priorité du PSG, c’est bouillant

Star montante de l’équipe de France, Michael Olise attise déjà les convoitises dans l’optique du prochain mercato estival. Au même titre que Liverpool et Chelsea, le PSG est bouillant sur ce dossier.

Buteur contre l’Ukraine vendredi soir en match de qualification à la Coupe du monde 2026, Michael Olise a confirmé son excellent début de saison. En très grande forme avec le Bayern Munich, l’ancien joueur de Crystal Palace s’impose de plus en plus comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. Capable de briller sur l’aile droite ou dans une position de numéro dix comme avec les Bleus, Michael Olise est logiquement suivi par les plus grands clubs européens. Le site spécialisé TBR Football nous apprend à ce propos que Chelsea et Liverpool ont déjà manifesté leur intérêt pour tenter de recruter le meneur de jeu de l’équipe de France lors du prochain mercato.

Les deux géants de Premier League ne sont pas seuls. Et pour cause, le média britannique nous apprend que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur du Bayern Munich est également très fort. Le club de la capitale a axé sa politique sur le recrutement des meilleurs joueurs français depuis quelques mois. Après s’être offert Barcola, Doué, Chevalier ou encore Dembélé, le champion d’Europe pourrait ainsi miser sur Michael Olise. Le PSG est en tout cas très intéressé par le profil du gaucher de 23 ans. La piste a d’ores et déjà été validée par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, qui adore le joueur et qui estime que sa polyvalence ainsi que sa technique très au-dessus de la moyenne conviennent à la philosophie de jeu prônée au PSG depuis l’arrivée du coach espagnol.

Olise suivi par le PSG, Chelsea et Liverpool

Reste maintenant à savoir s’il sera possible de déloger Michael Olise du Bayern Munich l’été prochain, alors que le club bavarois a dépensé 55 millions d’euros il y a un an pour s’offrir le joueur né à Londres et dont le contrat au Bayern court jusqu’en 2029. A n’en pas douter, il faudra dépasser la barre des 100 millions d’euros pour s’offrir Michael Olise l’été prochain. Le PSG sera-t-il prêt à réaliser une telle folie pour recruter l’homme aux 9 sélections avec la France ? Réponse l’été prochain, mais l’intérêt de Paris pour Michael Olise se confirme en tout cas de manière très claire à présent.