Michael Olise priorité du PSG, c’est bouillant

PSG08 sept. , 12:00
parCorentin Facy
Star montante de l’équipe de France, Michael Olise attise déjà les convoitises dans l’optique du prochain mercato estival. Au même titre que Liverpool et Chelsea, le PSG est bouillant sur ce dossier.
Buteur contre l’Ukraine vendredi soir en match de qualification à la Coupe du monde 2026, Michael Olise a confirmé son excellent début de saison. En très grande forme avec le Bayern Munich, l’ancien joueur de Crystal Palace s’impose de plus en plus comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. Capable de briller sur l’aile droite ou dans une position de numéro dix comme avec les Bleus, Michael Olise est logiquement suivi par les plus grands clubs européens. Le site spécialisé TBR Football nous apprend à ce propos que Chelsea et Liverpool ont déjà manifesté leur intérêt pour tenter de recruter le meneur de jeu de l’équipe de France lors du prochain mercato.
Les deux géants de Premier League ne sont pas seuls. Et pour cause, le média britannique nous apprend que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur du Bayern Munich est également très fort. Le club de la capitale a axé sa politique sur le recrutement des meilleurs joueurs français depuis quelques mois. Après s’être offert Barcola, Doué, Chevalier ou encore Dembélé, le champion d’Europe pourrait ainsi miser sur Michael Olise. Le PSG est en tout cas très intéressé par le profil du gaucher de 23 ans. La piste a d’ores et déjà été validée par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, qui adore le joueur et qui estime que sa polyvalence ainsi que sa technique très au-dessus de la moyenne conviennent à la philosophie de jeu prônée au PSG depuis l’arrivée du coach espagnol.

Olise suivi par le PSG, Chelsea et Liverpool

Reste maintenant à savoir s’il sera possible de déloger Michael Olise du Bayern Munich l’été prochain, alors que le club bavarois a dépensé 55 millions d’euros il y a un an pour s’offrir le joueur né à Londres et dont le contrat au Bayern court jusqu’en 2029. A n’en pas douter, il faudra dépasser la barre des 100 millions d’euros pour s’offrir Michael Olise l’été prochain. Le PSG sera-t-il prêt à réaliser une telle folie pour recruter l’homme aux 9 sélections avec la France ? Réponse l’été prochain, mais l’intérêt de Paris pour Michael Olise se confirme en tout cas de manière très claire à présent.
Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

