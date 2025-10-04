Luis Enrique l’a humilié, il veut quitter le PSG

Simple remplaçant dans l’esprit du coach Luis Enrique, Kang-in Lee commence sérieusement à perdre patience. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain envisage un départ. D’autant que des clubs comme Villarreal sont prêts à le relancer.

Kang-in Lee a encore pris un gros coup sur la tête. Le Sud-Coréen de 24 ans n’est pas du genre à se plaindre dans les médias. Mais on imagine que sa non-titularisation contre le FC Barcelone (2-1) mardi a été difficile à encaisser. Le Paris Saint-Germain était privé d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia pour sa ligne d’attaque.

K. Lee Korea Republic • Âge 24 • Attaquant Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Dans ces conditions, l’ancien joueur de Majorque représentait une alternative assez logique pour ce choc de Ligue des Champions. Mais Luis Enrique a préféré aligner les jeunes Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu que Kang-in Lee a seulement remplacé à la 80e minute. Autant dire que le talentueux gaucher a chuté dans la hiérarchie de l’entraîneur parisien. Lorsqu’on l’interroge sur la situation de Kang-in Lee, le coach espagnol se montre toujours élogieux. Mais force est de constater que le milieu polyvalent n’a aucune chance de regagner ses faveurs. Le joueur et son entourage sont parvenus à la même conclusion si l’on en croit le média Fichajes.

D’après la source, le Parisien sous contrat jusqu’en 2028 envisage sérieusement un départ. Kang-in Lee a pour objectif de rejoindre un participant à la Ligue des Champions qui lui offrira un rôle majeur au sein de son équipe. Ça tombe bien, plusieurs formations ambitieuses sont prêtes à le relancer, à commencer par Villarreal. Le Sous-marin jaune entraîné par Marcelino aimerait l’accueillir en prêt avec option d’achat et pense à lancer les négociations dans les semaines à venir. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain lui ouvrira la porte alors que l’effectif parisien manque de solutions lorsque les blessures s’accumulent.