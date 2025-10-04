le psg refuse une premiere offre a 30me pour lee kang in iconsport 267396 0707 398062

Luis Enrique l’a humilié, il veut quitter le PSG

PSG04 oct. , 9:00
parEric Bethsy
2
Simple remplaçant dans l’esprit du coach Luis Enrique, Kang-in Lee commence sérieusement à perdre patience. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain envisage un départ. D’autant que des clubs comme Villarreal sont prêts à le relancer.
Kang-in Lee a encore pris un gros coup sur la tête. Le Sud-Coréen de 24 ans n’est pas du genre à se plaindre dans les médias. Mais on imagine que sa non-titularisation contre le FC Barcelone (2-1) mardi a été difficile à encaisser. Le Paris Saint-Germain était privé d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia pour sa ligne d’attaque.
K. Lee

K. Lee

Korea RepublicKorea Republic Âge 24 Attaquant

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Dans ces conditions, l’ancien joueur de Majorque représentait une alternative assez logique pour ce choc de Ligue des Champions. Mais Luis Enrique a préféré aligner les jeunes Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu que Kang-in Lee a seulement remplacé à la 80e minute. Autant dire que le talentueux gaucher a chuté dans la hiérarchie de l’entraîneur parisien. Lorsqu’on l’interroge sur la situation de Kang-in Lee, le coach espagnol se montre toujours élogieux. Mais force est de constater que le milieu polyvalent n’a aucune chance de regagner ses faveurs. Le joueur et son entourage sont parvenus à la même conclusion si l’on en croit le média Fichajes.
D’après la source, le Parisien sous contrat jusqu’en 2028 envisage sérieusement un départ. Kang-in Lee a pour objectif de rejoindre un participant à la Ligue des Champions qui lui offrira un rôle majeur au sein de son équipe. Ça tombe bien, plusieurs formations ambitieuses sont prêtes à le relancer, à commencer par Villarreal. Le Sous-marin jaune entraîné par Marcelino aimerait l’accueillir en prêt avec option d’achat et pense à lancer les négociations dans les semaines à venir. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain lui ouvrira la porte alors que l’effectif parisien manque de solutions lorsque les blessures s’accumulent.
2
Derniers commentaires

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Eisie37 Via les impôts, tous les français en bénéficient. C'était la motivation première pour ce deal, côté FR. Ce dont seulement certains bénéficient, c'est les résultats sportifs. On est certes sur un forum, mais on peut quand même être conscient qu'il y a plus important que le football dans la vie. Ton "et après", tu ne pourras jamais le savoir avec certitude. Et ce n'est pas propre aux investissements qataris dans/pour le PSG. Il y a bien plus critique que le football. Une entreprise étrangère qui rachète une entreprise française, investi pendant 10 ans mais avec l'objectif à terme (plus loin que les 10 ans évoqués) de capter le savoir-faire et fermer l'entreprise française: tu te prémunies comment de cette situation (rencontrée dans le milieu minier, avec un prédateur canadien) ? Tu bloques tout ? Les autres pays en feront de même avec les entreprises françaises Au stade actuel, je ne voie pas de projet qatari gênant. Si tu as des craintes particulières, explicites les.

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

