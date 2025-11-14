Franco Mastantuono Real

Le Real a fait pleurer le PSG, les larmes ont vite séché

PSG14 nov. , 9:20
parAlexis Rose
3
Courtisé par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Franco Mastantuono avait finalement décidé de rejoindre le Real Madrid. Après des débuts prometteurs, l'Argentin disparait. 
L’été dernier, Franco Mastantuono s’était engagé au Real Madrid en l’échange d’un chèque de 40 millions d’euros en provenance de River Plate. Une signature que le PSG aurait bien voulu réaliser à la place des Merengue, vu qu’avant son arrivée en Espagne, le prodige argentin avait été contacté par Paris. « Le PSG m'a contacté et j'ai échangé avec Luis Enrique. Je lui suis très reconnaissant pour nos conversations, mais je lui ai dit que mon rêve était le Real », avait même lancé l'international argentin lors de sa présentation à Madrid.
Si la saison est déjà bien lancée, les dirigeants du PSG ne doivent pas trop regretter la non-signature de Mastantuono. Tout simplement parce que pour le moment, le joueur de 18 ans ne répond pas vraiment aux grandes attentes placées en lui. Son arrivée en provenance de River Plate avait pourtant suscité l'enthousiasme dans le vestiaire et chez les supporters du Real Madrid, mais ses performances ne sont pas encore à la hauteur.

Franco Mastantuono est un joueur du Real MadridFranco Mastantuono est un joueur du Real Madrid

Xabi Alonso est « très déçu » par Mastantuono

Avec un seul but rapidement inscrit en 12 apparitions sous le maillot de la Maison Blanche, Mastantuono connaît des débuts difficiles au Real Madrid, où Xabi Alonso est « très déçu ». D’après les informations du site Fichajes, l’entraîneur du Real « attendait plus d'énergie et une finition plus efficace de la part du jeune attaquant », qui « a beaucoup de talent, mais qui a besoin de temps pour s'adapter au rythme de la Liga ». Freiné par une pubalgie depuis quelques semaines, Mastantuono suit une préparation physique adaptée pour le rendre meilleur.
En concurrence avec des joueurs au sommet de leur art comme Mbappé et Vinicius, l’Argentin va devoir redoubler d’efforts pour gagner sa place de titulaire au Real. S’il n’est pas prévu que Mastantuono quitte le projet Real à court terme, comme va pouvoir le faire Endrick à l’OL, il va vite devoir transformer son potentiel en statistiques afin de convaincre Xabi Alonso et ses dirigeants du bien fondé de son recrutement à prix d’or.
F. Mastantuono

F. Mastantuono

ArgentinaArgentine Âge 18 Attaquant

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
3
