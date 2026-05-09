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Anthony Gordon

Le PSG vise le nouveau prodige anglais à 60ME

PSG09 mai , 15:00
parMehdi Lunay
0
Le Paris Saint-Germain retrouvera Arsenal le 30 mai pour la finale de la Ligue des champions. En attendant, les deux clubs s'affrontent déjà au mercato. Ils font partie de la longue liste de prétendants pour Anthony Gordon.
Le Paris Saint-Germain a définitivement prouvé qu'il était la meilleure équipe d'Europe actuellement. Les Parisiens se sont qualifiés pour leur deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Un exploit d'autant plus impressionnant qu'il a été réalisé au détriment du Bayern Munich. Le collectif de Luis Enrique ressemble à une machine inarrêtable et infaillible. Mais, rien n'empêche Paris d'aller chercher quelques renforts supplémentaires l'été prochain. Déjà au travail, Luis Campos cible notamment l'ailier anglais Anthony Gordon.

Anthony Gordon au PSG ?

C'est ce que révèle le site anglais TeamTalk. Le joueur de Newcastle a réalisé une superbe saison avec 17 buts toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue des champions. Paris voit en lui le successeur de Bradley Barcola si l'ancien lyonnais s'en va au mercato estival. Cependant, la concurrence est rude pour l'international anglais (17 sélections). En Premier League, Gordon est dans le viseur de Liverpool et d'Arsenal. Il est aussi sur les tablettes du Bayern Munich en Allemagne et du FC Barcelone en Espagne.
Polyvalent, explosif, efficace devant les buts adverses, le joueur de 25 ans serait une belle recrue pour le PSG. Il s'intégrera parfaitement dans le dispositif tactique de Luis Enrique. Néanmoins, son prix est beaucoup moins séduisant que son talent intrinsèque. Newcastle réclame 80 millions de Livres sterling, soit un peu plus de 92 millions d'euros pour céder Anthony Gordon cet été. Une somme énorme pour un transfert loin d'être indispensable côté parisien. Ce dossier est désormais dans les mains de Barcola et de ses agents.
A. Gordon

A. Gordon

EnglandAngleterre Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs12
Buts10
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs26
Buts6
Passes décisives2
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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c est marrant. les cretins sont deja tombés dans le panneau debut de semaine..... 2X en 1 semaine? nonnn impossible! quoique..... vu les champions c est possible

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je suis ok avec toi

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ou casser la ville comme vos kassos. voir se battre entre eux comme des animaux de foire

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On avait deja a la base pas l'effectif pour jouer l'europe a la base ... donc c'etait clairement compliqué d'aller loin en coupe d'europe surtout avec 7 blessés .. l'avantage pour aston villa c'est qu'ils n'auront surement pas besoin de finir bien placé pour jouer la ldc vu qu'ils ont de grande chance de gagner la c3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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