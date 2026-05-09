Le PSG vise le nouveau prodige anglais à 60ME

Le Paris Saint-Germain retrouvera Arsenal le 30 mai pour la finale de la Ligue des champions. En attendant, les deux clubs s'affrontent déjà au mercato. Ils font partie de la longue liste de prétendants pour Anthony Gordon.

Le Paris Saint-Germain a définitivement prouvé qu'il était la meilleure équipe d'Europe actuellement. Les Parisiens se sont qualifiés pour leur deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Un exploit d'autant plus impressionnant qu'il a été réalisé au détriment du Bayern Munich. Le collectif de Luis Enrique ressemble à une machine inarrêtable et infaillible. Mais, rien n'empêche Paris d'aller chercher quelques renforts supplémentaires l'été prochain. Déjà au travail, Luis Campos cible notamment l'ailier anglais Anthony Gordon.

Anthony Gordon au PSG ?

C'est ce que révèle le site anglais TeamTalk. Le joueur de Newcastle a réalisé une superbe saison avec 17 buts toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue des champions. Paris voit en lui le successeur de Bradley Barcola si l'ancien lyonnais s'en va au mercato estival. Cependant, la concurrence est rude pour l'international anglais (17 sélections). En Premier League, Gordon est dans le viseur de Liverpool et d'Arsenal. Il est aussi sur les tablettes du Bayern Munich en Allemagne et du FC Barcelone en Espagne.

Polyvalent, explosif, efficace devant les buts adverses, le joueur de 25 ans serait une belle recrue pour le PSG. Il s'intégrera parfaitement dans le dispositif tactique de Luis Enrique. Néanmoins, son prix est beaucoup moins séduisant que son talent intrinsèque. Newcastle réclame 80 millions de Livres sterling, soit un peu plus de 92 millions d'euros pour céder Anthony Gordon cet été. Une somme énorme pour un transfert loin d'être indispensable côté parisien. Ce dossier est désormais dans les mains de Barcola et de ses agents.