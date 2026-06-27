Le PSG force la main à Gabriel Moscardo

De retour suite à un prêt au Sporting Braga, le Brésilien Gabriel Moscardo se verrait bien tenter sa chance pendant la préparation estivale du Paris Saint-Germain. Sauf que le club de la capitale a d’autres plans pour son jeune milieu de terrain.

Le Paris Saint-Germain retrouve à nouveau Gabriel Moscardo (20 ans). Déjà prêté au Stade de Reims en 2024-2025, le milieu recruté pour 20 millions d'euros en 2024 vient de terminer la saison en prêt au Sporting Braga. Une expérience à deux vitesses pour le Brésilien, d’abord en manque de temps de jeu, puis installé dans le onze en fin d’exercice. C’est sans doute la raison pour laquelle le club portugais se verrait bien prolonger son aventure. Mais encore faudrait-il que le Parisien donne son accord.

Le PSG privilégie l'Espagne

D’après les dernières informations qui circulent à son sujet, Gabriel Moscardo ne prévoit pas de retrouver le Sporting Braga à la reprise. L’ancien joueur du Corinthians espère plutôt tenter sa chance pendant la préparation estivale du Paris Saint-Germain. Dans la capitale, Luis Enrique pourrait bien lui tendre la main le temps de la pré-saison. Mais il paraît difficile d’imaginer Gabriel Moscardo dans les rotations de l’entraîneur espagnol la saison prochaine. Il ne serait pas étonnant que le milieu sous contrat jusqu’en 2028 reparte en prêt.

Les pistes ne manquent pas puisque Transfermarkt cite le promu italien Monza, le FC Cologne, Getafe et le Real Valladolid. Ces deux derniers courtisans partent avec les faveurs du Paris Saint-Germain qui privilégie une destination espagnole pour le développement de son joueur. Le club francilien sera donc ravi d’apprendre qu’El Chiringuito ajoute l’Espanyol Barcelone parmi les clubs intéressés. A priori, Gabriel Moscardo devra trancher parmi toutes ses pistes, en espérant convaincre un club de le recruter de manière définitive histoire d’enfin trouver la stabilité que le Paris Saint-Germain ne devrait pas lui offrir.