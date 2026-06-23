Le PSG fonce sur un Mondialiste à 50 ME

Toujours dans le besoin de renforcer son entrejeu, le Paris Saint-Germain suit de près les performances de la pépite ivoirienne Christ Inao Oulaï. Actuellement à la Coupe du monde avec les Eléphants, le milieu de terrain de Trabzonspor attise les convoitises.

Il jouait encore à Bastia lors de la saison 2024-2025, il est aujourd'hui sous les projecteurs luxueux de la Coupe du monde. Titularisé pour le deuxième match de la phase de poule face à l'Allemagne, Christ Inao Oulaï a littéralement impressionné tout le monde.

Le jeune milieu de terrain de Trabzonspor (2006) sort d'une saison très remarquée en Turquie et profite de la compétition internationale pour faire ses preuves afin de montrer aux plus gros clubs européens qu'il a le talent nécessaire pour évoluer au très haut niveau. Et ça paye puisque selon les dernières informations venues de Turquie, le gratin du Vieux continent est à ses pieds, dont le Paris Saint-Germain

C. Inao Oulaï Côte d'Ivoire • Âge 20 • Milieu World Cup 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le PSG suit Christ Inao Oulaï

A la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour renforcer un secteur qui a besoin de doublures, le PSG suit de très près l'évolution du dossier Christ Inao Oulaï. Recruté contre un chèque de 5,5 millions d'euros par Trabzonspor en provenance de Bastia en août 2025, il en vaut déjà le quadruple selon Transfermarkt… et dix fois plus selon son club. Comme l'indique le journal turc Sabah, les Bordo-Mavi estiment leur joueur à au moins 50 millions d'euros. Une somme colossale qui s'explique par son jeune âge, son très gros potentiel et ses performances remarquées à l'échelle internationale avec la Côte d'Ivoire.

Le PSG, qui a justement besoin d'un joueur de son profil, à l'aise devant la défense et capable de jouer sous la pression adverse, va devoir faire face à une concurrence rude puisque le RB Leipzig, le FC Barcelone et Chelsea sont également sur le coup. Trois clubs importants de la scène européenne qui justifient justement de sa cote grimpante.