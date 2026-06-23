Le PSG fonce sur un Mondialiste à 50 ME
Christ Inao Oulaï

Le PSG fonce sur un Mondialiste à 50 ME

PSG23 juin , 20:00
parQuentin Mallet
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Toujours dans le besoin de renforcer son entrejeu, le Paris Saint-Germain suit de près les performances de la pépite ivoirienne Christ Inao Oulaï. Actuellement à la Coupe du monde avec les Eléphants, le milieu de terrain de Trabzonspor attise les convoitises.
Il jouait encore à Bastia lors de la saison 2024-2025, il est aujourd'hui sous les projecteurs luxueux de la Coupe du monde. Titularisé pour le deuxième match de la phase de poule face à l'Allemagne, Christ Inao Oulaï a littéralement impressionné tout le monde.
Le jeune milieu de terrain de Trabzonspor (2006) sort d'une saison très remarquée en Turquie et profite de la compétition internationale pour faire ses preuves afin de montrer aux plus gros clubs européens qu'il a le talent nécessaire pour évoluer au très haut niveau. Et ça paye puisque selon les dernières informations venues de Turquie, le gratin du Vieux continent est à ses pieds, dont le Paris Saint-Germain.
C. Inao Oulaï

C. Inao Oulaï

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 20 Milieu

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Friendly International

2026
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Le PSG suit Christ Inao Oulaï

A la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour renforcer un secteur qui a besoin de doublures, le PSG suit de très près l'évolution du dossier Christ Inao Oulaï. Recruté contre un chèque de 5,5 millions d'euros par Trabzonspor en provenance de Bastia en août 2025, il en vaut déjà le quadruple selon Transfermarkt… et dix fois plus selon son club. Comme l'indique le journal turc Sabah, les Bordo-Mavi estiment leur joueur à au moins 50 millions d'euros. Une somme colossale qui s'explique par son jeune âge, son très gros potentiel et ses performances remarquées à l'échelle internationale avec la Côte d'Ivoire.
Le PSG, qui a justement besoin d'un joueur de son profil, à l'aise devant la défense et capable de jouer sous la pression adverse, va devoir faire face à une concurrence rude puisque le RB Leipzig, le FC Barcelone et Chelsea sont également sur le coup. Trois clubs importants de la scène européenne qui justifient justement de sa cote grimpante.
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Derniers commentaires

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié c est pas le PSG c est juste de finir derrière Lens et Lyon...bonne soirée

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié ca fait 35 ans a marseille ....🙄🙄bonne soirée a toi .

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

j espere que tu te rends compte que tu fais pitié...

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

En principe quand un gendarme il veux mettre une amende il le fait dessuite, je attend pas

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

Oui mais le problème est que tu retrouves toujours les même C......ds de l'OM sur les commentaires concernant l'OL. Donc en retours les supporters de l'OL vont jouer les neuneus sur les éditions OM

La Dncg Donne Une Reponse Stressante A Lom

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