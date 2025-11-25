Le PSG dévoile son 4e maillot

La tenue avait déjà fuité, mais le PSG a présenté son quatrième maillot ce mardi, à la veille du match contre Tottenham où il sera porté.

Tweet not found The embedded tweet could not be found…

C’est une nouvelle collaboration avec la marque Jordan, du nom du célèbre basketteur, et qui porte ses fruits depuis plusieurs années désormais. « Inspiré par la tradition des ateliers de couture parisiens, il exprime la rencontre entre l’élégance, la créativité et la performance », assure ainsi le club parisien.