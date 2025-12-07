Il y a bien un problème Zabarnyi-Safonov au PSG

Le PSG dispose dans son effectif d'un joueur russe et d'un joueur ukrainien, à savoir Matvey Safonov et Ilya Zabarnyi. De quoi forcément provoquer quelques petits problèmes au sein de la vie de vestiaire du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain vit une saison compliquée à gérer, entre l'enchainement des rencontres et des blessures importantes. Pour ne rien arranger, les champions d'Europe doivent également avancer sur la pointe des pieds concernant la relation Matvey Safonov-Ilya Zabarnyi. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine ne permet pas aux deux joueurs d'avoir des relations apaisées et normales. Ce samedi soir lors de la réception du Stade Rennais en Ligue 1, Safonov a profité du forfait de Lucas Chevalier pour être titulaire. Et de son côté, Zabarnyi n'aura pas pris part à la rencontre, étant officiellement malade...

L'Ukraine soulagée du comportement de Zabarnyi

Joint par RMC, un journaliste ukrainien s'est dit d'ailleurs soulagé d'avoir vu l'ancien de Bournemouth absent face aux Bretons. Selon lui, un énorme scandale aurait éclaté en Ukraine si Ilya Zabarnyi avait été aperçu au côté de Safonov : « On ne sait pas si la maladie est un prétexte ou pas, ce n’est que de la spéculation. Ce que je peux dire, c’est que s’ils avaient joué ensemble, cela aurait fait scandale en Ukraine, surtout dans le contexte et les nouvelles frappes russes ».

A noter qu'en conférence de presse suite à la victoire du Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais, Luis Enrique a tenu à désamorcer les choses. L'entraîneur espagnol du club de la capitale a expliqué que l'Ukrainien était vraiment malade et que la polémique était donc inutile. Une version loin de faire l'unanimité au vu du timing assez spécial des événements. A voir désormais si les choses changent si la donne venait à être identique pour le déplacement à l'Athletic Bilbao mercredi soir en Ligue des champions.