Le PSG à l'assaut d'une nouvelle star allemande

Luis Campos s'active déjà sur le futur mercato du PSG, et parmi les pistes du conseiller sportif, la presse allemande confirme qu'il y a Karim Coulibaly, le jeune défenseur du Werder Brême.

International allemand dans toutes les catégories jeunes, Karim Coulibaly frappe désormais aux portes de la Mannschaft. A 18 ans, le natif d'Oldenburg brille sous le maillot du Werder Brême, où il était un titulaire indiscutable avant de se blesser à l'ischio en février dernier. De quoi lui valoir l'intérêt très vif du Paris Saint-Germain, comme le confirme ce samedi le média allemand Deichstube . Luis Enrique a toujours le désir de faire venir au PSG les meilleurs jeunes, et c'est ce qui pousse Luis Campos à discuter avec les dirigeants du Werder Brême pour essayer de les convaincre de laisser partir Karim Coulibaly, lequel est lié jusqu'en 2029 avec la formation allemande.

Le PSG veut réussir un coup à la Pacho

Valorisé à hauteur de 22 millions d'euros, le défenseur central, qui peut également évoluer à gauche, a été supervisé à plusieurs reprises par le Paris Saint-Germain. Son profil plaît énormément à Luis Enrique, et ce dernier a donc mis la pression sur Luis Campos afin de réussir un coup qui n'est pas sans rappeler celui réalisé avec la signature de Pacho, arrivé au PSG de Francfort sans qu'il soit connu par beaucoup de monde avant de rejoindre Paris avec la réussite que l'on sait.

« Des contacts auraient déjà eu lieu entre le PSG et les représentants du joueur, les deux parties échangeant des informations. Le Werder Brême n'a pas encore reçu d'offre officielle du PSG », précise notre confrère allemand, qui ajoute que Karim Coulibaly doit également donner son feu vert à un possible transfert vers les champions d'Europe au prochain mercato. A 18 ans, on voit mal le défenseur allemand refuser une offre du Paris SG, ce qui pourrait lui ouvrir définitivement les portes de l'équipe d'Allemagne.