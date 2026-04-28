ICONSPORT_263636_0246
Vitinha - PSG

Le groupe du PSG avec Vitinha contre le Bayern

PSG28 avr. , 10:32
parCorentin Facy
1
Luis Enrique a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour le choc face au Bayern Munich ce mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Incertain ces derniers jours, Vitinha est bien présent dans un groupe parisien au grand complet pour cette affiche très excitante au Parc des Princes.
Articles Recommandés
ICONSPORT_232190_0014
Ligue 1

L1-L2 : Les dates des barrages dévoilées

Davitashvili ICONSPORT_364236_0073
ASSE

L’ASSE privée de Ligue 1 par le règlement ?

ICONSPORT_276170_1020
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque

Mathieu Bodmer ICONSPORT_217637_0038
SMC

Caen : Bodmer refuse l’OM et reçoit une offre de Kylian Mbappé

Fil Info

28 avr. , 11:36
L1-L2 : Les dates des barrages dévoilées
28 avr. , 11:30
L’ASSE privée de Ligue 1 par le règlement ?
28 avr. , 11:23
Paris Sportifs : Le PSG intraitable, un gain record sans aucun risque
28 avr. , 11:00
Caen : Bodmer refuse l’OM et reçoit une offre de Kylian Mbappé
28 avr. , 10:30
Igor Paixao, le premier départ retentissant de l’OM
28 avr. , 10:00
Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !
28 avr. , 9:40
Le Bayern s'avance face au PSG avec la boule au ventre
28 avr. , 9:20
Invasion de taupes à l’OM, c’est le grand déballage
28 avr. , 9:00
ASSE : Des Verts trop arrogants, un Troyen s'est régalé

Derniers commentaires

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

OL : Govou veut le podium et explique pourquoi

mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

120 supporters virés, le PSG réduit le CUP

Les choses ont démarré avec des clubs de supps amis... rien à voir avec des orientations politiques demeuré.

Polémique au Groupama Stadium, l’OL brade 4.000 places !

les 2 buts de auxerre c'etait de sa faute il etait ou sur le terrain ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading