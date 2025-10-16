LdC F : Le PSG se fait tordre par le Real Madrid

Il ne faut pas inverser les tares. C'est toi qui viens troller, ici, sur un sujet qui concerne l'OL et Fofana. Tu dois donc aimer que des lyonnais te 'pètent les rouleaux' ^^
Toujours les mêmes en plus
Faut pas pousser non plus... Ton excès inverse est ridicule. Oui pour moi Yamal est au dessus mais dire que Doué n'arrive même pas à la cheville de Yamal c'est malhonnête...
Oh quelle belle victoire après 14 années d'attentes... 1 a 0 sur le seul tir cadré de l'OM qui résulte d'une bourde du gardien et avec 31% de possession... Whaou mais c'est un truc de fou !!! 🤣😂🤣
Plus grand club français et de loin, l'aura du PSG s'étend partout dans le monde, ce sont juste les chiffres qui parlent...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading
⚽ BUT D'AJIBADE, qui réduit l'écart au score du PSG face au Real Madrid (1-2) ! #lequipeFOOT #PSGRMA