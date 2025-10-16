PSG féminin

LdC F : Le PSG se fait tordre par le Real Madrid

PSG16 oct. , 22:58
parAlexis Rose
0
2e journée de la phase régulière de la Ligue des Champions féminine : 
Campus PSG.
PSG féminin - Real Madrid féminin : 1-2.
Buts : Ajibade (58e) pour le PSG féminin ; Feller (29e) et Redondo (45e+2) pour le Real Madrid féminin.
Déjà lourdement défait face à Wolfsbourg lors de la première journée de la Ligue des Champions, le PSG féminin enchaîne donc un deuxième revers de rang. Par conséquent, les filles de Paulo César s’enfoncent dans le bas du classement de la phase régulière avec zéro point au compteur, en restant toutefois à une unité des dernières places qualificatives.
0
