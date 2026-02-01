Enzo Fernandez se sert du PSG, et ça marche

Taulier de Chelsea, et encore décisif ce samedi, Enzo Fernandez se sait suivi par le PSG, mais rêve du Real Madrid. Cela va se terminer par une prolongation très bien payée chez les Blues.

Héros de Chelsea ce samedi avec un but à la dernière seconde d’un match fou contre West Ham, Enzo Fernandez prend clairement une autre dimension cette saison avec les Blues. Malgré le brassard de capitaine et son importance capitale, sans oublier son contrat très longue durée, l’Argentin a des envies d’ailleurs. Le limogeage d’Enzo Maresca a servi d’excuse pour son agent afin de demander son départ en fin de saison, sans même avoir pu évoluer sous les ordres de Liam Rosenior. Si le milieu de terrain n’a pas vu son statut évoluer, son avenir reste incertain. Mais les choses devraient prendre une tournure surprenante cet été selon les informations de la BBC.

Le média anglais affirme qu’Enzo Fernandez n’a pas apprécié que Chelsea ne lui offre pas un salaire amélioré et un nouveau contrat, alors qu’il possède déjà un bail allant jusqu’en 2032. Résultat, l’intérêt du PSG pour sa venue l’été prochain a fuité, l’Argentin possédant un profil qui plait à Luis Enrique, avec son impact dans les duels, sa qualité technique et sa roublardise également. Mais de son côté, en cas de départ, Enzo Fernandez n’a pas l’intention de rejoindre Paris, et rêve clairement du Real Madrid. Problème, la Maison Blanche ne mise pas sur lui pour l’avenir.

Le capitaine des Blues a récemment changé d’agent pour passer sous le giron de Javier Pastore, et malgré les liens de l’ancien meneur de jeu avec le PSG, une arrivée dans la capitale française reste peu probable. Devant cette situation, Enzo Fernandez a fait machine arrière affirme la BBC, qui souligne que tout le monde pourrait s’asseoir autour d’une table pour signer une prolongation de contrat lui permettant de voir son salaire encore grimper. Le champion du monde argentin possède déjà le troisième plus gros salaire du club, mais il entend bien arriver sur la première marche très rapidement. Et si le PSG peut l’aider dans sa quête, il ne se privera pas.