Lucas Chevalier

Chevalier ringardise Donnarumma, le PSG a fait le coup du siècle

PSG09 oct. , 16:30
parCorentin Facy
2
Malgré la saison incroyable réalisée par l’international italien, le PSG n’a pas hésité à se séparer de Gianluigi Donnarumma cet été. Le club de la capitale a misé sur Lucas Chevalier pour prendre sa succession.
Les débuts de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain ne sont pas idéaux. Le gardien de l’équipe de France est déjà critiqué par une partie des supporters. En cause, quelques erreurs qui ont coûté des points au PSG en Ligue 1 (Marseille, Lille). Il faut sans doute un peu de temps pour permettre à l’ancien Lillois de digérer son transfert et son changement de galaxie, mais les observateurs du club parisien attendent rapidement mieux de celui qui peine pour l’instant à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Sa plus-value dans le jeu prônée par Luis Enrique dans la capitale est pourtant déjà visible selon un spécialiste du poste. Analyste vidéo de Thibaut Courtois, Thierry Barnerat est convaincu de l’apport de Lucas Chevalier au PSG même si cela n’a pas encore été perçu par tout le monde.
« Chevalier touche énormément de ballons, c'est vraiment le onzième homme. Il crée à chaque fois la supériorité numérique, dans l’ensemble des matchs, y compris lors de ses débuts contre Tottenham alors qu’il n’avait que quelques jours d’entraînement avec l’équipe. On ne voyait pas ça avant (avec Donnarumma). C’est vraiment un plus incroyable. C’est une volonté du coach. C’est clair que ce qui change pour Chevalier, c’est qu’à Lille il avait plus de sollicitations, donc c’était plus facile de rester dans le match » estime le spécialiste du poste de gardien de but dans l’After Foot sur RMC avant de poursuivre. 

Chevalier, un apport déjà indéniable au PSG ?

« Aujourd’hui, il a très peu d’arrêts à faire mais il a une énorme sollicitation sur son jeu offensif. Contre Tottenham, il fait une erreur mais après il est décisif. Quand on dit qu’il ne fait pas son job contre Barcelone, c’est une très mauvaise lecture. On doit regarder quand il peut être décisif. C’est là qu’on doit l’attendre, mais c’est encore trop tôt aujourd’hui pour voir s’il a un taux de performance sur la décision. On pourra faire ce bilan fin novembre. On a peu d’actions. L’erreur contre l’OM? Il a une mauvaise anticipation de la trajectoire. Mais il n’est pas timide » a-t-il analysé. Un discours que Lucas Chevalier appréciera alors qu’il a davantage été habitué aux critiques plutôt qu’aux félicitations et aux encouragements depuis ses débuts avec le PSG il y a deux mois.
2
Derniers commentaires

Nantes : Lopes ne s'interdit pas une folie

C'est un gardien comme cela qu'il faudrait à Lyon...

Chevalier ringardise Donnarumma, le PSG a fait le coup du siècle

Dans le foot tel que vu par Luis Enrique c'est beaucoup plus nuancé car le PSG relance court et c'est la force de l'équipe. Le fait d'avoir un 11eme homme change beaucoup de chose pour libérer la pression. Sur la finale face au PSG Sommer (Inter) était incapable de supporter la pression et relançait en touche 2 fois sur 3... Luis Enrique sait ce qu'il fait et pourquoi il a voulu ce changement. On verra en mars, mais je ne vais pas remettre en cause son choix au bout de 2 mois vu le visionnaire qu'il est...

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Ce sport est vraiment une énigme pour eux Si on pourrait avoir le même bouton qu ils ont au stade mais pour les faire taire, ça serait la paix dans le monde 😂

Rowe-Rabiot, Roberto De Zerbi est encore sous le choc

Oui t'etais un bon gros pompeur de textor suffit d'aller sur n'importe quel article le concernant pour te voir lui lecher les boules. Et pour avoir le cul propre il faut se torcher hein t'essuyer a la main ca marche pas mon grand.

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

On t a déjà dit de chialer en silence hibernatus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

