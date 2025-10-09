Chevalier ringardise Donnarumma, le PSG a fait le coup du siècle

Malgré la saison incroyable réalisée par l’international italien, le PSG n’a pas hésité à se séparer de Gianluigi Donnarumma cet été. Le club de la capitale a misé sur Lucas Chevalier pour prendre sa succession.

Les débuts de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain ne sont pas idéaux. Le gardien de l’équipe de France est déjà critiqué par une partie des supporters. En cause, quelques erreurs qui ont coûté des points au PSG en Ligue 1 (Marseille, Lille). Il faut sans doute un peu de temps pour permettre à l’ancien Lillois de digérer son transfert et son changement de galaxie, mais les observateurs du club parisien attendent rapidement mieux de celui qui peine pour l’instant à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Sa plus-value dans le jeu prônée par Luis Enrique dans la capitale est pourtant déjà visible selon un spécialiste du poste. Analyste vidéo de Thibaut Courtois, Thierry Barnerat est convaincu de l’apport de Lucas Chevalier au PSG même si cela n’a pas encore été perçu par tout le monde.

« Chevalier touche énormément de ballons, c'est vraiment le onzième homme. Il crée à chaque fois la supériorité numérique, dans l’ensemble des matchs, y compris lors de ses débuts contre Tottenham alors qu’il n’avait que quelques jours d’entraînement avec l’équipe. On ne voyait pas ça avant (avec Donnarumma). C’est vraiment un plus incroyable. C’est une volonté du coach. C’est clair que ce qui change pour Chevalier, c’est qu’à Lille il avait plus de sollicitations, donc c’était plus facile de rester dans le match » estime le spécialiste du poste de gardien de but dans l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

Chevalier, un apport déjà indéniable au PSG ?

« Aujourd’hui, il a très peu d’arrêts à faire mais il a une énorme sollicitation sur son jeu offensif. Contre Tottenham, il fait une erreur mais après il est décisif. Quand on dit qu’il ne fait pas son job contre Barcelone, c’est une très mauvaise lecture. On doit regarder quand il peut être décisif. C’est là qu’on doit l’attendre, mais c’est encore trop tôt aujourd’hui pour voir s’il a un taux de performance sur la décision. On pourra faire ce bilan fin novembre. On a peu d’actions. L’erreur contre l’OM? Il a une mauvaise anticipation de la trajectoire. Mais il n’est pas timide » a-t-il analysé. Un discours que Lucas Chevalier appréciera alors qu’il a davantage été habitué aux critiques plutôt qu’aux félicitations et aux encouragements depuis ses débuts avec le PSG il y a deux mois.