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Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

PSG06 mai , 16:40
parCorentin Facy
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Après l’improbable 5-4 du match aller, du grand spectacle est encore espéré entre le PSG et le Bayern Munich ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions à l’Allianz Arena.
Qui du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich rejoindra Arsenal en finale de la Ligue des Champions ? Au lendemain de la qualification des Gunners contre l’Atlético de Madrid, l’affiche que tout le monde attend se rapproche. Après le fabuleux 5-4 du match aller en faveur des Parisiens, une avalanche de but est encore attendue par de nombreux observateurs. Si certains estiment qu’il est impossible de voir un deuxième match aussi prolifique en l’espace d’une petite semaine, d’autres sont plus optimistes.
C’est par exemple le cas de Laurent Blanc. Interrogé par Le Parisien, l’ex-entraîneur du PSG ou encore de l’équipe de France et de l’Olympique Lyonnais est intimement persuadé que l’on peut encore s’attendre à un feu d’artifice ce mercredi soir à l’Allianz Arena. « Je connais bien Luis Enrique, moins Kompany mais il a l’air d’être fait du même bois. Ni l’un ni l’autre ne changera sa vision du football. Et ça, c’est une force. Bien sûr, au final, un seul club se hissera en finale. Mais je m’attends à une seconde rencontre de très haut niveaux. Les deux coachs ont été extraordinaires » a d’abord lancé Laurent Blanc dans les colonnes du quotidien francilien avant de poursuivre.
Je ne vois jamais assez de buts. C'est le football que j'aime
- Laurent Blanc
« Quand il y avait 5-2, Luis Enrique s’est peut-être dit : ‘On a moyen de gagner 6 ou 7 à 2’, il savait qu’à tout moment il pouvait marquer. Le seul problème, c’est que le Bayern était, lui aussi, en capacité d’inscrire un but à chaque offensive. Les Allemands méritaient de revenir, car eux aussi ont été très bons. Au vu du match, ce 5-4 me semble plus juste que 5-2. Certains diront : ‘On a vu trop de buts’. Je n’en vois jamais assez. C’est le football que j’aime » s’est enthousiasmé Laurent Blanc, qui s’attend à un match du même niveau ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions. L’ancien entraîneur du PSG espère certainement que cela tournera en faveur de son ex-club, en lice pour disputer une seconde finale de suite en C1.

Champions League

06 mai 2026 à 21:00
FC Bayern München
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Paris Saint Germain
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Entièrement d'accord avec toi irremplaçable et comme tu le dit sur 40 on va donner 10 M au sporting 8 pour le % et 2 pour sa formation

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Épargne nous tes certitudes de comptoir... Ce évite le ridicule, tu avais annonce 4-1 pour Liverpool et à la fin Paris a gagné 2 à 0... 😂🤣😂

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Bayern qualifié 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
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46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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