Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

Après l’improbable 5-4 du match aller, du grand spectacle est encore espéré entre le PSG et le Bayern Munich ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions à l’Allianz Arena.

Qui du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich rejoindra Arsenal en finale de la Ligue des Champions ? Au lendemain de la qualification des Gunners contre l’Atlético de Madrid, l’affiche que tout le monde attend se rapproche. Après le fabuleux 5-4 du match aller en faveur des Parisiens, une avalanche de but est encore attendue par de nombreux observateurs. Si certains estiment qu’il est impossible de voir un deuxième match aussi prolifique en l’espace d’une petite semaine, d’autres sont plus optimistes.

C’est par exemple le cas de Laurent Blanc. Interrogé par Le Parisien, l’ex-entraîneur du PSG ou encore de l’équipe de France et de l’Olympique Lyonnais est intimement persuadé que l’on peut encore s’attendre à un feu d’artifice ce mercredi soir à l’Allianz Arena. « Je connais bien Luis Enrique, moins Kompany mais il a l’air d’être fait du même bois. Ni l’un ni l’autre ne changera sa vision du football. Et ça, c’est une force. Bien sûr, au final, un seul club se hissera en finale. Mais je m’attends à une seconde rencontre de très haut niveaux. Les deux coachs ont été extraordinaires » a d’abord lancé Laurent Blanc dans les colonnes du quotidien francilien avant de poursuivre.

Je ne vois jamais assez de buts. C'est le football que j'aime - Laurent Blanc

« Quand il y avait 5-2, Luis Enrique s’est peut-être dit : ‘On a moyen de gagner 6 ou 7 à 2’, il savait qu’à tout moment il pouvait marquer. Le seul problème, c’est que le Bayern était, lui aussi, en capacité d’inscrire un but à chaque offensive. Les Allemands méritaient de revenir, car eux aussi ont été très bons. Au vu du match, ce 5-4 me semble plus juste que 5-2. Certains diront : ‘On a vu trop de buts’. Je n’en vois jamais assez. C’est le football que j’aime » s’est enthousiasmé Laurent Blanc, qui s’attend à un match du même niveau ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions. L’ancien entraîneur du PSG espère certainement que cela tournera en faveur de son ex-club, en lice pour disputer une seconde finale de suite en C1.