PL : Liverpool recolle au podium, De Zerbi gagne enfin

En l'absence d'Hugo Ekitike blessé, Liverpool peut compter sur Alexander Isak. L'attaquant suédois, buteur à la 35e minute, a contribué à la victoire des Reds face à Crystal Palace (3-1). Le latéral gauche Andy Robertson (40e) a lui aussi inscrit son nom au tableau d'affichage, tout comme l'Allemand Florian Wirtz (90e+6), rendant la réduction du score signée Daniel Munoz (71e) anecdotique. Avec cette victoire, Liverpool profite de la défaite d'Aston Villa à Fulham (1-0) pour prendre la quatrième place de Premier League, provisoirement avec le même nombre de points que le troisième Manchester United.

En bas de tableau, Roberto De Zerbi s'est offert son premier succès sur le banc de Tottenham. Les Spurs sont allés battre la lanterne rouge déjà reléguée Wolverhampton (0-1) grâce au but de João Palhinha (82e). Malheureusement pour le club londonien, 18e, le premier non-relégable West Ham s'est également imposé contre Everton (2-1). Deux points séparent toujours les deux mal classés.