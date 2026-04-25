Liam Rosenior
Chelsea a décidé de virer Liam Rosenior

Viré par Chelsea, Rosenior va déjà rebondir en Angleterre

Premier League25 avr. , 18:00
parEric Bethsy
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Licencié par Chelsea mercredi, Liam Rosenior a déjà une piste sérieuse pour rebondir. L’ancien coach de Strasbourg intéresse une autre équipe de Premier League prête à le relancer dès la saison prochaine.
Liam Rosenior sur le banc de Chelsea, ça n’aura pas duré très longtemps. L’Anglais a été limogé moins de quatre mois après sa nomination en janvier dernier. Ses résultats (11 victoires, 2 nuls et 10 défaites en 23 matchs toutes compétitions confondues) n’ont pas suffi pour convaincre l’actionnaire BlueCo de poursuivre l’aventure avec lui. Il faut dire que l’ancien coach de Strasbourg, critiqué à son arrivée en raison de son inexpérience, a rapidement donné raison à ses détracteurs.
Sous ses ordres, les Blues n’ont jamais vraiment progressé. Le technicien a vite montré ses limites, notamment lors du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Sur l’ensemble des deux rencontres, les Parisiens lui ont infligé un cinglant 8-2 qui reflétait bien l’écart de niveau entre les deux équipes. Cette déroute a forcément marqué les esprits, y compris au sein de son propre vestiaire. Liam Rosenior a en effet perdu la confiance de certains cadres comme Enzo Fernandez et Marc Cucurella. D’après la BBC, certains Blues l’auraient même surnommé « le prof remplaçant ».
Autant dire que son passage à Chelsea n’a fait que ternir son image. Et pourtant, Football Insider nous apprend qu’une autre formation de Premier League s’intéresse à son profil. Il s’agit de Crystal Palace dont l’actuel manager Oliver Glasner a déjà annoncé son départ au terme de la saison. L’idée serait donc d’installer Liam Rosenior cet été. A première vue, l’information peut paraître étonnante mais le Britannique a surtout séduit les Eagles lorsqu’il entraînait Hull City et Strasbourg. Son équipe alsacienne avait d’ailleurs battu Crystal Palace (2-1) en Ligue Europa Conférence en novembre dernier, c'était il y a tout juste cinq mois.
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