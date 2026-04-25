Rashford

Liga : Le Barça tue le suspense

Liga25 avr. , 18:12
parEric Bethsy
1
Au lendemain du nul entre le Betis et le Real Madrid (1-1), le FC Barcelone a sauté sur l'occasion de tuer le suspense en Liga. Dans un déplacement périlleux, les Blaugrana sont repartis de Getafe (0-2) avec la victoire. La manière n'était pas forcément au rendez-vous. Mais les coéquipiers de Lamine Yamal, forfait jusqu'à la fin de la saison, ont fait le travail par l'intermédiaire de Fermin Lopez (45e) et Marcus Rashford (74e). Au classement, le Barça leader compte maintenant 11 points d'avance sur les Merengue à cinq journées de la fin.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364181_0252
OL

« L’équipe de France...» : Tolisso ne veut plus en parler

Ligue 1
Ligue 1

Angers - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Isak
Premier League

PL : Liverpool recolle au podium, De Zerbi gagne enfin

Liam Rosenior
Premier League

Viré par Chelsea, Rosenior va déjà rebondir en Angleterre

Fil Info

25 avr. , 18:30
« L’équipe de France...» : Tolisso ne veut plus en parler
25 avr. , 18:16
Angers - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)
25 avr. , 18:02
PL : Liverpool recolle au podium, De Zerbi gagne enfin
25 avr. , 18:00
Viré par Chelsea, Rosenior va déjà rebondir en Angleterre
25 avr. , 17:40
Bagarre entre Ultras parisiens, 500 fans renvoyés à Paris
25 avr. , 17:34
TV : Angers - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
25 avr. , 17:33
Mené 3-0, le Bayern s'impose 3-4 et envoie un signal à Paris
25 avr. , 17:00
L'OL roule vers la Ligue des champions
25 avr. , 16:30
Florian Thauvin jette brutalement l'éponge

Derniers commentaires

Vitinha : Son agent supplie le PSG

Les agents ont parfois interet à provoquer un transfert pour toucher une bonne com

« L’équipe de France...» : Tolisso ne veut plus en parler

Il a raison d'arrêter d'en parler, DD est têtu comme une mule et ne le prendra jamais

Le PSG envoie 100 ME pour le nouveau partenaire de Pacho

100 millions pour lui! tu reves

« L’équipe de France...» : Tolisso ne veut plus en parler

qui sont loin, mais alors très loin des performances de Tolisso!!!

L'OL roule vers la Ligue des champions

Benzema n'a jamais été appelé en équipe de France par DD ???? 🤢🤢😱😱 t'es sérieux toi ? Tu suis le foot depuis quand ? Allez....file... va ranger ta chambre et que je ne t'y reprenne plus ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading