Aucune réaction, le PSG déçoit Ibrahima Konaté

PSG16 janv. , 14:00
parEric Bethsy
En fin de contrat à Liverpool, Ibrahima Konaté reste loin d’une prolongation. Le défenseur central a de grandes chances de partir libre cet été. Sa situation aurait pu représenter une aubaine pour de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain. Mais le champion d’Europe a choisi de l’ignorer.
Il y a encore quelques mois, Ibrahima Konaté semblait en position de force. Le défenseur central de Liverpool se rapprochait de la fin de son contrat et les prestigieux courtisans étaient à l’affût. Leur présence mettait la pression sur les Reds, contraints de revoir leur proposition à la hausse pour éviter son départ libre cet été. Mais tout ça, c’était avant la nette baisse de régime du Français.

Konaté n'a plus la cote

A l’image de son équipe, l’ancien joueur du RB Leipzig traverse une période compliquée sur le plan individuel. Le complice de Virgil van Dijk a multiplié les erreurs grossières et ne dégage plus la même sérénité. Sa méforme n’a évidemment pas échappé aux clubs intéressés. Très vite, la presse espagnole a relayé l’information selon laquelle le Real Madrid s’était subitement retiré de la course. Ses mauvaises performances ont apparemment refroidi la Maison Blanche, mais pas seulement. Il faut croire que le Paris Saint-Germain a aussi abandonné l’idée de recruter l’international tricolore.

Selon le journaliste de The Athletic David Ornstein, Ibrahima Konaté n'a toujours pas avancé dans ses négociations avec Liverpool. Le natif de Paris a donc toutes les raisons d’écouter les offres, et surtout celle du club de la capitale. Sauf que le champion d’Europe a totalement disparu de l’actualité du défenseur central. Là encore, son niveau actuel peut expliquer cette tendance. Mais il n’est pas non plus interdit de penser que ses prétentions salariales y sont pour quelque chose. Ce n’est pas un hasard si Liverpool a tant de mal à s’entendre avec son cadre après de longs mois de discussions.
I. Konaté

I. Konaté

FranceFrance Âge 26 Défenseur

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs21
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
