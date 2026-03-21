Paulo Fonseca, entraîneur de l'Olympique Lyonnais
Paulo Fonseca - Lyon

OL : Paulo Fonseca veut en finir avec les Bisounours

OL21 mars , 17:00
parClaude Dautel
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A la veille du choc contre l'AS Monaco, l'entraîneur de l'OL a été très clair en demandant à ses joueurs de faire preuve d'un peu plus de caractère.
L'Olympique Lyonnais a abandonné ses espoirs en Coupe de France, face à Lens, puis contre le Celta Vigo, jeudi en Europa League. Pour de nombreux observateurs, l'équipe rhodanienne est une formation souvent trop gentille lorsque le niveau s'élève, et depuis plusieurs matchs cela se paie au prix fort. Mais, avant de recevoir l'AS Monaco dont Paulo Fonseca estime qu'il s'agit actuellement de l'équipe de Ligue 1 la plus forte, l'entraîneur portugais a révélé, en conférence de presse, qu'il avait sérieusement secoué son vestiaire. Pour l'ancien coach de l'AC Milan, Endrick et ses coéquipiers doivent obligatoirement faire preuve d'un peu plus de caractère sous peine de se faire dévorer dans une fin de championnat qui est de plus en plus tendue pour l'Olympique Lyonnais.

L'OL doit muscler son jeu

Décidé à se qualifier pour une coupe d'Europe, l'OL doit reprendre sa marche en avant, et si les joueurs lyonnais ne changent pas d'attitude, alors cela risque d'être fatal aux ambitions du club de Michele Kang. « J’ai dit aux joueurs que j’avais besoin de fortes personnalités dans ce moment. Nous n’avons pas le temps de penser aux matchs précédents. Monaco est la meilleure équipe du championnat en ce moment. Nous ne pouvons pas changer ce qui est fait, mais nous pouvons avoir un impact sur la suite. Le succès est réservé uniquement aux personnes fortes mentalement et je veux que mon équipe le soit. L’année dernière, ce qui s’est passé à Manchester nous a impactés sur le match suivant contre Saint-Étienne. Il faut apprendre de cela. On va voir dimanche s’ils ont appris. Je les ai bien sentis », a confié Paulo Fonseca avant la réception de l'AS Monaco.
A noter qu'à cette occasion, le Groupama Stadium sera comble ou presque. Un véritable atout que ne néglige pas l'entraîneur de l'OL. « C’est très positif pour nous. Nous aurons nos supporters avec nous, c’est fondamental. Même dans ce moment difficile, ils sont présents. Ils reconnaissent que les joueurs ont tout donné. Pour nous, c’est important de les avoir à nos côtés, même dans la défaite. Nous restons une famille forte et nous voulons continuer ensemble pour être heureux à la fin de la saison », promet Paul Fonseca.
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3
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49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3626106103436-2
12
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322795132437-13
13
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14
Le Havre
272669112032-12
15
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17
Nantes
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18
Metz
132634192560-35

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