Toulouse calme les ambitions européennes de Lorient

27e journée de Ligue 1

Stadium de Toulouse

Toulouse FC - FC Lorient 1-0

But pour le Toulouse FC : Emersonn (81e)

Après une série de cinq matchs sans défaite en Ligue 1, le FC Lorient a vu sa dynamique stoppée à Toulouse (1-0). Les Merlus se sont inclinés au terme d’une rencontre pauvre en spectacle. La partie avait pourtant commencé fort avec une perte de balle qui permettait à l’ailier toulousain Gboho de solliciter le gardien Mvogo après seulement 25 secondes de jeu. C’était malheureusement la seule occasion franche d’une première période plutôt dominée par le Téfécé… Et ce n’était pas beaucoup mieux après la pause.

Dans un deuxième acte plus équilibré, même la sortie du gardien toulousain Restes, qui prenait soin d’enlever sa casquette pour dégager de la tête, représentait une rare opportunité de s’enthousiasmer… Heureusement, son coéquipier Emersonn sortait le grand jeu avec un double contact suivi d’une frappe sous la barre pour inscrire le seul but du match (1-0, 81e) ! Un éclair suffisant pour permettre aux Violets de s’imposer et de doubler leur adversaire du jour en milieu de tableau.